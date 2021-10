Laut deutschen Medien soll das Baby von Yeliz Koc das Licht der Welt erblickt haben! Zuletzt wurde öffentlich darüber debattiert, ob der Vater des Kindes – Jimi Blue Ochsenknecht – bei der Geburt dabei sein soll oder nicht.

Nur wenige Monate nachdem sie die Schwangerschaft publik gemacht hatten, trennte sich der Schauspieler von der Ex-“Bachelor”-Kandidatin.

Baby von Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht soll auf der Welt sein

Erst im August 2020 machten Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc ihre Liebe öffentlich, kurz darauf sorgten die beiden für eine Überraschung: Das Paar verkündete, dass es Nachwuchs erwartet. Doch ihr Glück wehrte nicht lang. Nach vielen Spekulationen und Gerüchten gab das Paar im September dann die offizielle Trennung bekannt. Nun berichten mehrere deutsche Medien: Das Baby ist da! Die “Bild” beruft sich dabei auf Informationen aus dem engsten Umfeld der 27-Jährigen. Sie selbst oder der Vater des Kindes haben sich bislang nicht öffentlich dazu geäußert.

Details zur Geburt – zum Beispiel, ob Jimi Blue dabei war – sind noch nicht bekannt. Gewiss ist hingegen, dass das Baby ein Mädchen ist.

War Jimi bei der Geburt seiner Tochter dabei?

Seitdem sich der Schauspieler Anfang September von der hochschwangeren Yeliz getrennt hatte, liefern sich die beiden öffentlich einen heftigen Schlagabtausch. Erst vor wenigen Wochen hatte dann das Thema, ob Jimi Blue bei der Geburt seiner Tochter dabei sein wird, für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Im Netz ließ Yeliz ihre Instagram-Follower darüber abstimmen, ob der Vater ihres Babys bei der Entbindung dabei sein soll, oder eben nicht.

Nach dem Voting meldete sich Jimi Blue selbst zu Wort: “Ich habe alles getan was ich konnte und werde trotzdem mit Füßen getreten. Mich jetzt öffentlich so hin zu stellen als wäre ich das Arschloch ohne den Grund dafür zu nennen, zeigt mir wieder, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. [sic]” Dennoch werde sich Jimi nicht vor seinen Vater-Pflichten drücken. “Ich werde immer für dich und unsere Tochter da sein”, stellt er klar. Er biete Yeliz nahezu jeden Tag Hilfe an. Doch sie würde immer wieder ablehnen.