Bereits im Frühjahr wurde eine Doku-Reihe über Justin Bieber veröffentlicht. Jetzt soll es damit weiter gehen. In “Next Chapter” sollen die Fans noch intimere Einblicke in sein Privatleben bekommen.

Die halbstündige Doku wird ab dem 30. Oktober auf YouTube zu sehen sein.

Neue Doku über Justin Bieber

Fans, die sich bereits über die zehnteilige Doku über Justin Bieber gefreut haben, dürften jetzt völlig aus dem Häuschen sein. Denn die Doku-Reihe über ihn geht weiter. Bisher war das Leben des Sängers ein ständiges Auf und Ab. Die On-off-Beziehung mit Sängerin Selena Gomez oder auch seine Drogenvergangenheit stürzten den Sänger in eine Krise. Das änderte sich unter anderem, als er in dem Model Hailey Baldwin seine neue Liebe fand. Außerdem waren auch seine Fans immer an seiner Seite und genau ihnen gewährt der Sänger jetzt ganz intime Einblicke in sein Privatleben.

“Next Chapter” startet ab Oktober

In der neuen YouTube-Serie “Justin Bieber: Next Chapter” zeigt der Sänger, wie sein Alltag aussieht. Die Fans bekommen zu sehen, wie er an neuer Musik arbeitet und worauf er sich in der Zukunft am meisten freut. Auch die aktuelle Corona-Pandemie und die Frage, wie Justin und Hailey damit umgehen werden thematisiert. Besonders im Fokus steht allerdings sein neuester Song “Lonely”, da er eine starke Bedeutung für den 26-Jährigen hat: Darin reflektiert er sein Heranwachsen als gefeierter Star.