Falls ihr noch nicht besonders in Weihnachtsstimmung seid, könnt ihr das mit den romantischen Weihnachtsfilmen auf Netflix ganz schnell ändern.

Wir haben euch deshalb die fünf schönsten Produktionen auf Netflix rausgesucht, die euch in an Weihnachten wieder an die ganz große Liebe glauben lassen.

1. A Christmas Prince

Wer es so richtig kitschig mag, sollte sich “A Christmas Prince” ansehen. Denn der eigens für Weihnachten von Netflix produzierte Film dreht sich um eine junge amerikanische Journalistin, die nach Europa reist, um dort über einen Kronprinzen zu berichten – und dreimal dürft ihr raten, wie das Ganze endet?

2. Cinderella Story – Ein Weihnachtswunsch

Hier wird die Geschichte der Aschenputtel mal anders erzählt. Als Musikerin möchte Kat den großen Karrieredurchbruch schaffen. Allerdings legen ihre beiden Stiefschwestern und ihre Stiefmutter dabei immer wieder Hindernisse in den Weg. Als sie bei ihrem Job als Weihnachtelfe jedoch plötzlich einem netten Jungen in einem Weihnachtsmannkostüm begegnet, ahnt sie nicht, dass sie ihrem Traumprinzen näher ist, als sie zunächst vielleicht denkt.

3. Tage wie diese

“Tage wie diese” ist DER Weihnachtsfilm für alle Fans von “Valentinstag”, “Happy New Year” und Co. Denn der Film handelt von verschiedenen Liebesgeschichten und Jugendlichen, die alle um mehrere Ecken miteinander verknüpft sind. “Tage wie diese” zeigt die unterschiedlichen Wege auf, um die wahre Liebe zu treffen. Dabei spielen auch die jeweiligen Beziehungsformen und Handlungen dahinter eine wesentliche Rolle.

4. The Holiday Calendar

Dass ein bisschen Magie an Weihnachten nicht fehlen darf, beweist der Netflix-Film “The Holiday Calender”. Darin ist Schauspielerin Kat Graham als Fotografin Abby zu sehen, die von ihrem Großvater einen magischen Adventskalender bekommt, der ihr die Zukunft voraussagen soll. Nebenbei bemerkt sie, dass ihr bester Freund Josh vielleicht mehr als nur freundschaftliche Gefühle für sie hegt. Doch was will Abby und wie kann ihr der verzauberte Adventskalender bei ihrem Gefühlschaos helfen?

5. Prinzessinnentausch

Die Neuinterpretation des Lindsay Lohan-Klassikers “Ein Zwilling kommt selten allein” trieft nur so von weihnachtlichen Liebesgefühlen. Eine Bäckerin und eine angehende Prinzessin, die sich plötzlich begegnen und den Plan schmieden, an Weihnachten die Plätze zu tauschen. Natürlich laufen sie in der Welt der jeweils anderen auch sofort ihrem Seelenverwandten über den Weg und finden so an Weihnachten die wahre Liebe.