Freie Tage sind zum Binge-Watchen da – zumindest zum Teil. Damit wir aber auch mit den passenden Serien für solche Tage ausgestattet sind, brauchen wir einen Überblick, was der Serienmarkt so alles zu bieten hat. Denn besonders für Mode-Fans ist es oft schwer, den richtigen Serien-Content zu finden.

Diese Produktionen schreien förmlich nach Fashionista-Binge-Watchern.

Das sind die Serien mit stylischen Outfits

In diesen Serien findet ihr bestimmt die richtige Fashion-Inspiration.

Sex and the City

Für viele ist das sicherlich kein Geheimtipp mehr. Aber diejenigen Fashion-Fans da draußen, die die Serie noch nicht gesehen haben, werden sie lieben. Denn die modischen Statements der vier Freundinnen könnten auf der einen Seite nicht unterschiedlicher sein, bieten dennoch einiges an Inspirations-Stoff für eigene Outfits. Es ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei.

Bild: Getty Images

And Just Like That

Auch das Reboot der Serie macht fashiontechnisch schon in den ersten Folgen, die wir seit dem 9. Dezember streamen können, einiges her. So haben wir uns gleich in der Anfangsszene in Carries beigefarbenen Jumpsuit und ihre bestickte Jacke verliebt. Außerdem meine Lieben, hier gibt es eine Lebensweisheit: Wenn jemand in einer Serie glitzernde Handschuhe zum Aufzugfahren trägt, dann hinterfragen wir den Look nicht! Wir gehen sofort los und holen uns auch sofort ein glitzerndes Paar!

Gossip Girl

Blair Waldorf und Serena van der Woodsen waren unsere Fashion-Influencerinnen noch bevor es Instagram gab. Wir können gar nicht anders, als die Serie alle paar Jahre wieder anzusehen. Denn von Blair wissen wir, dass die Weltherrschaft ohne Haarbänder und Falke-Strumpfhosen nicht möglich ist. Wem die alte Serie doch irgendwann zum Hals raushängt, der kann sich an das Reboot wagen. Ganz ehrlich: Auch dieses hat es modisch richtig in sich! „Blair Waldorf“-Style mit „Gen Z“-Twist, das kann nur gut werden!

Emily in Paris

Emily kann von Glück reden, dass ihre Stylistin direkt vom „Sex and the City“-Set importiert worden ist. Ihre Looks sind feminin, aufregend und blumig, mit einem Hauch französischem Gebäck. Farbe fehlt der amerikanischen Emily in Paris auf jeden Fall schon mal nicht. Perfekt für alle, die derzeit total auf Color Blocking stehen. Doch damit ist es nicht getan, denn auch der klassische „Je ne sais quoi“-Look der Französinnen in der Serie hat Anerkennung verdient.

The Bold Type

Seit „Der Teufel trägt Prada“ wollten wir alle schon mal persönlich hinter die Kulissen eines Lifestyle-Magazins blicken – wobei eigentlich nur in die Garderobe! 😉 In „The Bold Type“ bekommen wir genau das und natürlich eine Bestie-Clique, wie wir sie uns alle wünschen. Auch bei Sutton, Kat und Jane lernen wir, dass Overknee-Stiefel und Blazer das A & O eines jeden Outfits sind.

The Ferragnez

Wenn die berühmteste Fashion-Bloggerin der Welt in einer Reality-Show auf Amazon Prime zu sehen ist, dann schalten wir sofort ein! Keine Widerrede! Selbstverständlich geht es um viel mehr als nur um ihre Looks, aber Outfit-Inspo ist auf jeden Fall vorprogrammiert! Als Fashion-Victim hat man gar keine andere Wahl, als sich nach ihrer Doku auch die Serie anzusehen!

Halston

Für wahre Mode-Fans ist diese Netflix-Produktion genau das Richtige. Ein genialer Designer, der größenwahnsinnig wird und dennoch die tollsten Designs auf die Laufstege zaubert? Halston ist der Beweis dafür, dass Genie und Wahnsinn nah beieinander liegen. Das kann doch nur gut sein!

Für Inspiration ist bei dieser Serie zu 100 Prozent gesorgt. Aber nicht nur in Sachen Fashion hat sie vieles zu bieten, sondern gibt außerdem tiefe Einblicke in das Mode-Universum in den 70er- und 80er Jahren.

Reign

Die Geschichte spielt zwar nicht in der heutigen Zeit, sondern im 16. Jahrhundert, ist aber trotzdem ein wahrer Augenschmaus. Wer Bridgerton geliebt hat, wird diese Serie verschlingen. Die Kostüme von Mary (Queen of Scots) und ihren Hofdamen dürften viele von euch sofort überzeugen. Regencycore ist seit Bridgerton ein Ding, das wissen wir alle! Aber hier eine unpopular Opinion: Vergesst Bridgerton, Reign hat einfach die besseren Kostüme und Looks! Just sayin‘ 😉

Stranger Things

Ihr werdet euch sicher fragen, was Stranger Things in dieser Liste zu suchen hat. Wir werden es euch verraten: Retro-Vibes sind momentan total im Trend. Und besonders Nancys Looks aus der Serie liefern einiges an Inspo, was den 80’s Look angeht. Nicht ohne Grund erscheinen Fragen zu ihren Looks ganz weit oben in der Google-Leiste. Wer sich also mit Outfits im 80’s-Look berieseln lassen will, sollte sich demnächst mit der Hitserie auseinandersetzen.