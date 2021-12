Auf einer kleinen Insel in Großbritannien wird ein Pub-Betreiber bzw. eine Betreiberin für ein 300 Jahre altes Lokal gesucht. Dieser soll aber nicht nur der Inhaber des Pubs sein, sondern soll gleichzeitig auch zum „König“ oder „Königin“ der Insel ernannt werden.

Groß ist die Insel aber nicht und das Ganze hat noch ein paar weitere Haken.

Als Pub-Betreiber auf einer Insel zum Monarchen

Die Insel „Piel Island“ in Großbritannien ist gerade verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Pub-Betreiber oder Betreiberin. Denn auf der 560 Meter langen und 260 Meter breiten Insel steht ein 300 Jahre alter Pub namens „Ship Inn“, in dem Menschen bedient werden wollen. Ganze zehn Menschen wohnen dort auf Peil Island. Zum Festland verkehrt eine Fähre nur in den Monaten von April bis September. Wer den Posten also in Betracht zieht, sollte die Einsamkeit genießen. Doch diejenigen, die sich davon nicht abschrecken lassen, dürfen sich über einen kleinen Bonus-Titel freuen. Denn der Wirt des historischen Pubs gilt gleichzeitig auch als halboffizieller „König“ der Insel. Die Krönung sieht folgendermaßen aus: Der Pub-Betreiber/König darf auf dem antiken Thron Platz nehmen, dabei ein Schwert in der Hand halten und wird währenddessen von den wenigen Einwohnern mit Bier übergossen. Ein historischer Brauch.

Ein Job mit Herausforderungen

Der Job ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Sicher sind die täglichen Begegnungen mit Robben, Seevögeln und wunderschönen Sonnenuntergängen ein riesiges Plus auf der Pro- und Contraliste – doch auf der Insel muss man stets auf alles vorbereitet sein. Denn ein kurzer Ausflug zum nächsten Supermarkt gibt es nicht. Das unberechenbare und durchaus stürmische Wetter machen das Leben auf der Insel zu einer großen Herausforderung. Stromausfälle sind somit auch keine Seltenheit. Zudem ist der Pub-Betreiber nicht nur für den Pub allein zuständig. Zusätzlich ist er noch für andere Aufgaben auf der Insel verantwortlich. Dies hat die bisherigen Besitzer dazu veranlasst wieder zurück ans Festland zu ziehen.

Die Gemeinde der Peil Island hofft aber, dass sie bis zur Touristensaison im April, wieder einen Kandidaten für den Posten findet. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.