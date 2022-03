Was ist deine Love Language?

Worte und tiefgründige Gespräche sind dir in einer Beziehung besonders wichtig. Du brauchst verbale Bestätigungen, dass dein Partner beziehungsweise deine Partnerin dich liebt. Wer deine kleinen und großen Charaktereigenschaften, Gesten und Eigenheiten erkennt und dich darauf aufmerksam macht, ist für dich perfekt. Denn das bedeutet für dich, dass sie sich wirklich für dich interessieren und dir ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Du bist ein absoluter Fan von Liebesgeständnissen und Komplimenten; fehlt bei einem Geschenk die Karte, ist es für dich nur halb so bedeutend.

Deine Love Language ist: Geschenke

Wer dein Herz gewinnen will, muss auch wissen, worauf du stehst. Denn eine echte Beziehung kann für dich nur dann entstehen, wenn dein Gegenüber auch weiß, was deine Lieblingsband, dein Lieblingsessen und deine Lieblingsmarke ist. Das beweist dein Date dann natürlich am besten mit kleinen Geschenken und Aufmerksamkeiten – und zwar nicht nur an Geburtstagen oder Jahrestagen, sondern auch einmal einfach so. Wer dir nach einem langen Arbeitstag Blumen zur Aufmunterung bringt, hat dich verstanden.