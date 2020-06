Wer kein großer Fan vom Backen ist, der wird diese No-Bake-Rezepte lieben! Egal, ob als Abkühlung an heißen Sommertagen oder als schnelle Erfrischung zwischendrin. Diese fünf sommerlichen Desserts bekommt jeder hin.

Vom saftigen Erdbeer-Cheesecake bis hin zur veganen Schokotorte ist alles mit dabei! Wir verraten euch unsere fünf besten No-Bake-Rezepte.

1. Honig-Zitronen-Tarte

Diese Torte ist nicht nur cremig, sondern schmeckt durch die Mischung von Honig und Zitrone auch sehr erfrischend.

Zutaten:

150 g Honig (am besten eignet sich Akazien oder Blütenhonig)

5 frische Zitronen

280 g Butter

400 g Vollkornbutterkekse

2 Eier

2 Eidotter

400 g Frischkäse

So geht’s:

Für den Tarte-Boden zuerst ungefähr die Hälfte der Butter schmelzen. Dann die Vollkornbutterkekse klein zerbröseln, entweder in einem Zerkleinerer oder die Kekse in einen Pastikbeutel füllen und mit Nudelholz zerkleinern. Die geschmolzene Butter zu den Keksen mischen und anschließend auf den Boden der Tarteform drücken. Die Form dann ungefähr 15 Minuten im Gefrierschrank ruhen lassen. Für die Füllung den Rest der Butter schmelzen und kurz abkühlen lassen. Dann die Schale der Zitronen abreiben und beiseite stellen, die Zitronen anschließend auspressen. Jetzt Zitronensaft, Honig, die Eidotter und die geschmolzene Butter in einem Topf unter ständigem Rühren ungefähr 10 Minuten köcheln lassen. Die Mischung dann in eine Schüssel füllen, abdecken und im Kühlschrank abkühlen lassen. Dann Frischkäse und den Zitronenabrieb zur Füllung mischen und alles durchrühren. Zum Schluss in die Tarteform füllen und über Nacht im Kühlschrank lassen.

2. Frozen-Yoghurt-Cupcakes

Wir lieben Froyo und wir lieben Cupcakes, warum also nicht beides kombinieren?

Zutaten:

Für den Boden:

110 g Knuspermüsli

2 EL Erdnussbutter

2 EL Honig



Für die Füllung:

230 ml Sahne

2 EL Zucker

2 EL Fruchtsaft (Blaubeersaft, Brombeersaft oder Himbeersaft)

450 g Erdbeerjoghurt



Für das Topping:

200 g gemischte Beeren

2 EL Zucker

So geht’s:

Zuerst die Beeren und den Zucker miteinander vermischen und beiseite stellen. Dann Erdnussbutter und Honig zusammen in der Mikrowelle zum Schmelzen bringen und mit Müsli vermischen. Die Masse dann auf die Muffinförmchen verteilen und den Boden fest andrücken. Jetzt Sahne mit Zucker steif schlagen und dann den Fruchtsaft unterrühren. Danach das Erdbeerjoghurt auf dem Müsliboden verteilen und Beeren draufgeben. Zum Schluss noch die Cupcakes mit Sahne aus dem Spritzbeutel verzieren und über Nacht in das Gefrierfach stellen.

3. Erdbeer-Cheesecake

Eine Variante den eher deftigen Cheesecake frischer zu machen, sind *Trommelwirbel* Erdbeeren! Und dafür eignet sich ja wohl keine Jahreszeit so gut wie der Sommer, oder?

Zutaten:

150 g Butter

300 g Haferkekse

6 Blätter Gelatine

200 g Frischkäse

500 g Magertopfen

100 g Zucker

2 Zitronen

500 g Sahne

350 g Erdbeeren

1 Pkg Vanillezucker

So geht’s:

Den Boden der runden Tortenform mit Öl einstreichen. Dann die Butter schmelzen und die Kekse zerkleinern. Anschließend beides zusammenmischen und mit der Hälfte den Boden der Tortenform auslegen und fest andrücken, ungefähr 30 Minuten kühlen. Die Gelatine fünf Minuten in kaltem Wasser einweichen, währenddessen Frischkäse, Topfen, Zucker und Zitronensaft vermischen. Die Gelatine gut ausdrücken und dann in einem Topf bei schwacher Hitze langsam auflösen. Dann nach und nach die Topfenmischung hinzufügen und verrühren und alles kalt stellen. Danach die Sahne steif schlagen und unter die Gelatine-Mischung rühren. Die Hälfte der Masse in die Kuchenform füllen, dann den Rest der Keksbrösel einfüllen und eine neue Schicht mit der Topfen-Sahne-Masse draufgeben. Den Kuchen mindestens für vier Stunden kalt stellen. Jetzt die Erdbeeren waschen und in grobe Stücke schneiden. Etwa ein Viertel der Beeren mit einem Stabmixer pürieren und den Vanillezucker hinzufügen. Wenn der Cheesecake fest ist, die Erdbeeren, sowie das Fruchtpüree darauf verteilen.

4. Low Carb Erdnussbutter-Torte

Es gibt wohl kaum Zutaten, die besser harmonieren als Erdnussbutter und Schokolade, warum also nicht beide in eine Torte verwandeln? Und das Highlight dieses Rezeptes: Es ist Low-Carb, juhuuu!

Zutaten:

180 g Mandelmehl

40 g Dunkler Kakao

Stevia-Pulver

5 EL Butter

1 TL Gelatine-Granulat

1 TL Vanillearoma

325 g Erdnussbutter, cremig

680 g Frischkäse

230 g Sahne

1 EL kaltes Wasser

So geht’s:

Für den Boden zuerst Mandelmehl mit Kakao, geschmolzener Butter und Stevia mischen. Die Masse dann in den Boden einer Tortenform drücken und kühlen. Danach Gelatine in Wasser einlegen und warten, bis es eindickt, die Masse dann über einem Wasserbad schmelzen. Anschließend die Sahne mit 2 TL Stevia aufschlagen und die Gelatinemasse langsam und unter ständigem Rühren unter die Sahne mischen. Danach Frischkäse, 4 EL Stevia, Vanillearoma und Erdnussbutter rühren, bis eine Creme entsteht. Jetzt die Masse unter die Sahne heben und in der Tortenform verteilen. Den Kuchen mindestens vier Stunden kühlen. In der Zwischenzeit Butter und Schokolade schmelzen, danach Stevia und Vanillearoma hinzufügen. Die Schokomasse dann auf dem kalten Kuchen verteilen und nochmal für ungefähr zwei Stunden kalt stellen.

5. Veganer Schokoladenkuchen

Ein herrlich saftiger, schokoladiger Kuchen ist an manchen Tagen alles, was man zum glücklich-sein braucht. Und wenn die süße Versuchung dann auch noch vegan UND zuckerfrei ist, muss man doch irgendetwas richtig gemacht haben im Leben.

Zutaten:

Für den Boden:

1 kg Dattel (entkernt)

50 g Kokosöl

60 g Reissirup

60g Kakaopulver

4 Chai-Teebeutel

6 g Meersalz

240 g Walnüsse



Für die Füllung:

340 g Reissirup

50 g Kakaopulver

20g Kokosöl

20 g gehackte Walnüsse



Für die Deko:

Kakaonibs

Kürbiskerne

So geht’s:

Für den Kuchenboden die Walnüsse zerkleinern, bis eine mehlige Masse entsteht. Dann Kakaopulver, den Inhalt der Chai-Teebeutel und Salz dazumischen. Zum Schluss noch die Datteln hinzufügen und erneut zerkleinern. Jetzt das Kokosöl unterheben und die Masse noch einmal gut vermischen. Dann den Mix auf zwei Springformen verteilen und glatt streichen. Die Kuchenböden anschließend für etwa 15 Minuten tiefkühlen. Währenddessen Reissirup, Kakao und Kokosöl verquirlen, bis eine weiche Masse entsteht. Dann einen der beiden Kuchenböden mit der Hälfte der Masse bestreichen und eventuell auch mit gehackten Walnüssen bestreuen. Anschließend kommt der zweite Boden vorsichtig auf den ersten, ohne dabei die Füllung dabei platt zu drücken. Die Oberfläche des Kuchens mit der restlichen Reissirup-Kakao-Kokosöl-Masse bestreichen und mit Kakonibs und Kürbiskernen dekorieren. Dann den fertigen Kuchen über Nacht im Kühlschrank lassen.

Enjoy!