Unser Zeitgefühl steht momentan irgendwie Kopf und jeder Tag sieht gleich aus, aber dennoch steht schon wieder Ostern vor der Tür. Auf den Oster-Urlaub und die große Familienfeier müssen wir dieses Jahr verzichten, auf Spaß mit bunten Eiern und Deko aber nicht.

Hier sind 5 Ideen für das Osterfest mit Kindern:

1. Kräutereier

Gibt es etwas Besseres als ein bisschen Garten-Arbeit im Frühling? Selbst wer keinen Garten hat, kann mit sich und seinen Kleinen etwas Natur in die Wohnung holen: Aus den Ei-Schalen kann man nämlich Mini-Kräutergärten machen. Das Ganze sieht nicht nur super süß aus, sondern ist auch praktisch. Denn so hat man beim Kochen immer Kresse, Schnittlauch und Co. griffbereit. Übrigens spendet die Eierschale den Pflanzen Kalzium und düngt sie dadurch.

Das brauchen wir:

5 Eier

3 Teelöffel Erde pro Ei

Samen (nach Belieben: Kresse, Basilikum, Schnittlauch)

Eierbecher oder -Karton ohne Deckel

Flüssigkleber

Wackelaugen

Eierfarben

Und so geht’s:

Als Erstes müsst ihr die Eier kochen. Dann könnt ihr sie mit Eierfarben bemalen oder färben. Danach köpft ihr die Eier und befreit sie von Eidotter und Eiweiß. Die Schale dann von ihnen vorsichtig auswaschen und trocknen lassen. Anschließend in den Karton oder Eierbecher stellen, Erde reingeben, befeuchten und die Samen einsäen. Wer aus ihnen lustige Eilinge mit grünen Frisuren machen möchte, klebt noch Wackelaugen auf die Schalen und fertig! Nach einem Tag sollten die Samen zu Keimen beginnen, nach einer Woche ist die Kresse essbar.

2. Osterhasen aus Kaffeefilter

Eure Kids brauchen noch die perfekte Verpackung für ihre Schoko-Eier? Dafür muss man nicht extra einen Korb kaufen, sondern kann ganz einfach auf klassische Kaffeefilter zurückgreifen. Noch dazu ist das Basteln doch der halbe Spaß an Ostern. Und ein süßer Osterhase ist aus Filtertüchern ganz schnell gezaubert.

Das brauchen wir:

Kaffeefilter

Filzstifte

Garn

Schoko-Eier

Und so geht’s:

Aus dem Kaffeefilter zwei Hasenohren ausschneiden, ein Hasengesicht auf den Filter malen. Danach den Osterhasen mit Schoko-Eiern füllen und die Ohren mit jeweils einem Stück Garn zubinden. Und schon ist das Osterhäschen fertig.

3. Ostergirlande

Nur weil wir dieses Jahr keine großen Feste schmeißen dürfen, heißt das nicht, dass unser Wohnzimmer nicht festlich geschmückt sein darf. Damit die Kinder auch noch beschäftigt sind, können wir heuer eine hübsche Ostergirlande basteln.

Das brauchen wir:

1 Blatt Papier

buntes Tonpapier

Watte

Bleistift

Schere

Klebeband

Flüssigkleber

Wolle

Und so geht’s:

Auf dem Blatt Papier einfach die Konturen eines Osterhasen vorzeichnen und das Ganze als Vorlage ausschneiden. So können wir ganz einfach die Umrisse auf dem Tonpapier nachzeichnen und ausschneiden und so haben wir ganz schnell einheitliche Osterhasen. Aus der Watte einen Bommel formen und mit dem Flüssigkleber auf das Hasenhinterteil kleben. Damit aus der Hasenarmee eine Girlande wird, piksen wir mit der Scherenspitze ein Loch in den oberen Teil des Hasen und fädeln einen Wollfaden durch. Nun können wir die Girladen überall in der Wohnung aufhängen und mit dem Klebeband befestigen.

4. Osterlamm auf Wattestäbchen

Ein Lämmchen darf beim Osterbasteln natürlich nicht fehlen. Immerhin macht es sich großartig als Tischdeko. Wer Wattestäbchen und Wäscheklammern zu Hause hat, braucht auch nicht mehr viel einkaufen zu gehen.

Das brauchen wir:

Wattestäbchen

Kleber

weißes Papier

Schere

Filzstifte

Wäscheklammern

Und so geht’s:

Aus dem weißen Papier müssen wir nur ein ovalförmiges und ein etwas kleineres, rundes Stück für den Kopf ausschneiden. Dann die Watteköpfe der Wattestäbchen abschneiden und auf das ovale Papier kleben. Dann kommt der Kopf dran: Auf das kleinere Stück Papier ein Gesicht zeichnen und zwei Watteköpfe als Ohren aufkleben. Für die Beine müssen wir nur die Wäscheklammern an die Rückseite kleben und schon ist das knuffige Osterlamm fertig.

5. Osterfiguren aus Eisstäbchen

Jetzt, es wärmer wird, haben alle Papis und Mamis wohl die Tiefkühltruhe bereits mit reichlich Eislutschern gefüllt – für die Kinder natürlich. Die Stiele muss man übrigens nicht wegwerfen. Denn aus ihnen kann man ganz einfach, lustige Figuren fürs Osterfest basteln.

Das brauchen wir:

Kleber

Wasserfarben

Eisstiele

Und so geht’s:

Die Stiele einfach in beliebiger Form anordnen und zusammenkleben und nach Lust und Laune bemalen. Ob Küken, Osterhase oder Karotte: Unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.