Ab dem 20. März läuft eine neue Show mit Guido Maria Kretschmer auf VOX. In “Guidos Deko Queen” sucht er nach den besten Einrichtungsstilen Deutschlands.

Die Show wird so aufgebaut, wie wir es auch schon von “Shopping Queen” kennen.

Guido Maria Kretschmer bekommt eine neue Show

Guido Maria Kretschmer ist mit einer neuen Show auf VOX zurück. Neben seiner erfolgreichen Show “Shopping Queen” konzentriert er sich jetzt auch auf die Inneneinrichtung. In “Guidos Deko Queen” sucht er nach den größten Einrichtungstalenten Deutschlands.

Das Prinzip der Show ist das gleiche, wie wir es auch schon von “Shopping Queen” kennen: Pro Folge gibt es ein Motto, nach dem die Teilnehmer ein Zimmer gestalten müssen. Die Kandidaten geben sich gegenseitig Punkte für die Einrichtung und auch Guido hat natürlich wieder ein Wort mitzureden und verteilt ebenfalls noch Punkte. Der Gewinner bekommt im Finale den Titel “Guidos Deko Queen”. “Bei ‚Shopping Queen‘ habe ich so viele Wohnzimmer und Wohnstile gesehen – mit größter Kreativität, aber auch enormem Bedarf. Wer also leidenschaftlich gerne dekoriert und Lust hat, ein Zimmer bei sich zu Hause neu zu gestalten, ist bei meiner neuen Sendung genau richtig und darf sich gerne bewerben”, sagt der Modedesigner in einem Interview mit VOX.

Wann startet “Guidos Deko Queen”?

Lange müssen wir nicht mehr warten, bis wir die neue Show mit Guido Matria Kretschmer sehen können. Denn ab dem 20. März 2021 läuft “Guidos Deko Queen” immer samstags um 17 Uhr auf VOX. Derzeit sind erstmal sechs Folgen geplant. Wir sind gespannt, was wohl das Motto der ersten Woche sein wird? Alles Folgen kannst du natürlich auch auf TVNOW anschauen.