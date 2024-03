Es gibt Menschen, denen würde man am liebsten direkt bei der ersten Begegnung sein Herz ausschütten. Denn sie haben eine unglaublich vertrauenswürdige Aura und geben einem das Gefühl, gehört zu werden. Was das mit dem Sternzeichen zu tun haben könnte, verraten wir euch hier.

Denn diese drei Tierkreiszeichen strahlen Ruhe und Verständnis aus.

Wassermann

Auch wenn der Wassermann auf den ersten Blick oft etwas zerstreut wirkt, umgibt ihn eine Aura, durch die sich viele Personen dazu ermutigt fühlen, ihm von ihren Problemen zu erzählen. Denn das Sternzeichen hat die Fähigkeit, andere Personen im Nullkommanichts aufzubauen. Dafür muss der Wassermann nur seinen Schmäh spielen lassen, lustige Vergleiche finden und die Sorgen der anderen damit gleich viel weniger schwermütig machen. Dazu kommt, dass man dem Tierkreiszeichen zu hundert Prozent vertrauen kann. Auch die dunkelsten Geheimnisse sind bei einem Wassermann somit sicher.

Fische

Wer einen Fisch in seinem Leben hat: Gratulation! Denn damit hat man auch gleich seinen persönlichen Seelentröster, der immer an seiner Seite ist. Durch seine ultra-vertrauenswürdige Ausstrahlung schafft es das Sternzeichen, dass Menschen sich sofort in seiner Gegenwart wohlfühlen und das Bedürfnis haben, mit ihm über alles zu sprechen, was sie beschäftigt. Das Tolle an Fischen ist, dass sie es durch ihre ruhige und positive Art schaffen, einen Raum voller Wärme zu kreieren. Zudem kommen sie direkt mit einem Blick in die Zukunft an und präsentieren wertvolle Lösungsansätze.

Widder

Auch der Widder ist mit einer vertrauenswürdigen Aura gesegnet, durch die er selbst fremden Menschen die intimsten Details entlockt. Dafür muss er nicht mal viel tun, außer einer Sache, in der er wirklich sehr gut ist: lästern! Und das ist auch genau der Punkt. Denn wenn es eines gibt, was jemandem, der sich gerade maßlos über etwas ärgert, hilft, dann ist das lästern. Macht man es gemeinsam, dann hat es einen noch weitaus größeren Effekt. Es hilft, Dampf abzulassen und man fühlt sich meist in der Sekunde besser, in der man einen Verbündeten gefunden hat. Und keine Sorge: der Widder hat sich einer insgeheimen Schweigepflicht verschrieben!