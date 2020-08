Sie glauben nicht nur, dass sie etwas Besseres sind, sie verhalten sich auch so. Manche Sternzeichen sind einfach von Geburt an arroganter als andere. Ihre überhebliche Art kommt nicht immer gut an.

Diese drei Sternzeichen sind extrem anmaßend:

Löwe

Der Löwe ist sehr stolz und weiß ganz genau, wie großartig er ist. Das kann auch dazu führen, dass er sich gegenüber anderen extrem überheblich verhält. Das Sternzeichen wird gerne von anderen gelobt und beneidet. Selbst verteilt es aber vor allem Kritik und erwartet das alles nach seiner Nase rennt.

Widder

Der Widder hält sich selbst für den großartigsten Menschen, der jemals geboren wurde. Und das zeigt er auch allen. Er stolziert durchs Leben mit seiner Nase stets erhoben und glaubt, keiner ist besser als er. Zudem gibt das Sternzeichen gerne zu allem seinen Senf dazu. Selbst dann, wenn es sich überhaupt nicht auskennt.

Stier

Der Stier ist ein sehr arrogantes Sternzeichen. Er liebt es, über andere zu urteilen. Zusätzlich denkt er, dass er über den Dingen steht und keiner ihm etwas anhaben kann. Manchmal lästert das Sternzeichen über die Unwissenheit von anderen, ohne sich selbst über das Thema informiert zu haben.