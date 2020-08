Dylan O’Brien ist ein wahrer Frauenheld. Denn in der US-amerikanischen Fernsehserie “Teen Wolf” verdrehte er als tollpatschiger und witziger High-School-Schüler “Stiles” sechs Jahre lang tausenden von Mädchen den Kopf.

Heute feiert der US-amerikanische Schauspieler seinen 29. Geburtstag. Grund genug, euch fünf Fakten über ihn zu verraten, die ihr garantiert noch nicht wusstet.

Diese 5 Fakten wusstest du garantiert noch nicht über Dylan O’Brien

Dylan O’Brien wurde durch seine Rolle als “Stiles” in der US-amerikanischen Fernsehserie “Teen Wolf” binnen Sekunden zum Frauenschwarm. Weitere Erfolge feierte er zudem als “Thomas” in der Sci-Fi-Trilogie “Maze Runner”. Doch es gibt einige Dinge, die ihr womöglich noch nicht über O’Brien wisst. Hier sind fünf spannende Fakten:

1. Er ist ein bisschen Ir(r)e

Dylan O’Brien ist väterlicherseits zur Hälfte Ire. Zudem hat er auch britische und spanische Wurzeln. Als wäre das nicht schon beachtlich genug, trägt der Schauspieler auch italienisches Blut in sich. Denn seine Grußmutter mütterlicherseits ist die Tochter italienischer Einwanderer. Der internationale Durchbruch war ihm also schon in die Wiege gelegt. 🤭

2. Das sind seine schlimmsten Angewohnheiten

Kaum zu glauben, aber auch ein Megastar wie Dylan O’Brien hat mit Lastern und schlechten Angewohnheiten zu kämpfen. So ist er selbst bekennender Raucher und kaut auch öfters mal an seinen Fingernägeln rum.

3. Seine Karriere begann auf YouTube

Noch bevor O’Brien mit seiner Rolle in der Serie “Teen Wolf” der Durchbruch gelang, versuchte er sich bereits online als Unterhalter. Auf seinem eigenen YouTube-Kanal “Dis Be My Channel” veröffentlichte er damals eigene Kurzfilme. Auch seine Schwester hat in einem Video einen Auftritt. Unbedingt reinschauen!

4. Dylan schwärmte als Kind für Jennifer Aniston

Jaaaa, Dylan O’Brien hatte schon ganz früh seine Traumfrau gefunden. Denn als kleiner Junge war er großer Fan der US-amerikanischen Sitcom “Friends” und verliebte sich dabei unsterblich in Jennifer Aniston und in ihrer Rolle als modebewusste und liebenswerte “Rachel”.

5. Darauf steht Dylan O’Brien bei Frauen besonders

Ihr wollt wissen, wie ihr bei dem süßen Schauspieler landen könnt? Ganz einfach: Mit einer gehörigen Portion Humor. Denn wie der 29-Jährige in einem Interview verriet, findet er Frauen, die Witze machen und auch über sich selbst lachen können besonders attraktiv. Also worauf wartet ihr dann noch? Denn aktuell ist Dylan Single.

Nach sechs gemeinsamen Jahren trennte er sich Ende 2018 von seiner Langzeit-Freundin Britt Robertson. Übrigens ein weiterer spannenden Fakt über den heißen “Werwolf”-Darsteller.