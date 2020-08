Mitte August, ihr wisst, was das bedeutet: Back to School! 🎒 Für uns Eltern und auch unsere Kleinen ist das jedes Jahr auf’s Neue ein großer Moment, der jedoch auch oft mit viel Stress verbunden ist! Damit dieses Jahr alles wie am Schnürchen klappt und ihr mit euren Kids entspannt in das neue Schuljahr starten könnt, haben wir in diesem Artikel 5 einfache Tipps für einen entspannten Schulstart gesammelt. Viel Spaß beim Lesen! ❤️

1. Wichtige Besorgungen im Sommer

Um den größten Stress zu vermeiden, empfehlen wir euch Utensilien, die auf jeden Fall gebraucht werden – zum Beispiel Schultasche, Federpennal und Co – bereits im Sommer gemeinsam mit eurem Kind auszusuchen. Unsere Kleinen haben oft bestimmte Vorstellungen und Wünsche, wenn es um Farben und Motive geht. Besonders bei Schultaschen ist hier auch das Gewicht, die Größe und die Polsterung super wichtig! Plus, gefällt eurem Kind der Schulranzen richtig gut, ist es gleich doppelt motiviert ins neue Schuljahr zu starten! 😊

via GIPHY

2. Mach Gebrauch von Schullistenservices

Schon mal was von einem Schullistenservice gehört? Hier kannst du super entspannt deinen Schuleinkaufszettel im Shop abgeben und du bekommst alle benötigten Schulartikel zusammengestellt. Für dich heißt es dann nur noch abholen gehen bzw. entspannt Füße hochlegen. 😜 PAGRO DISKONT bietet bspw. so einen Schullistenservice in allen seinen über 150 Filialen und sogar online an. Nach bereits einem Werktag kannst du hier deinen Schuleinkauf einfach und bequem abholen – uuuund bekommst dabei 100 Ö’s mit deiner jö Karte geschenkt! Chillig, oder? 😎

Foto: PAGRO DISKONT

3. Mission Schulweg

Um dein Kleines optimal auf die Schulzeit vorzubereiten, empfehlen wir euch, gemeinsam mit euren Kindern den Schulweg schon im Sommer abzugehen. So bekommt euer Kind schon vorab ein gutes Gefühl dafür und nimmt den Weg als “bekanntes Territorium” war. Am besten ihr besprecht dabei gleich alle mögliche Gefahren, die eintreten können und was euer Kind in Notfällen tun kann.

via GIPHY

4. Fördere Selbstständigkeit

Damit euer Kind sich besser auf seinen neuen Alltag einstellen kann, empfehlen wir euch auch, seine Selbstständigkeit bereits einige Wochen vor Schulbeginn zu fördern. Hier könnt ihr gleich mehrere Methoden anwenden: Lasst eure Kleinen alleine auf die Toilette gehen, trainiert gemeinsam, selbstständiges Schuhezubinden, bringt eurem Kind die wichtigsten Telefonnummer und eure Adresse bei. Etwas Selbstständigkeit wird eurem Schatz sicher auch in Zukunft viele Vorteile bringen! 😊

via GIPHY

5. Übt den Schulrhythmus

Damit sich die ganze Familie schon auf eine neue Alltagsroutine vorbereiten kann, könnt ihr versuchen, schon einige Tage vor Schulstart den (neuen) Schultrhythmus einzustellen und auszuleben. Geht früher zu Bett, stellt euch einen Wecker für morgens, probiert vielleicht sogar mit eurem Kind leckere Jausenrezepte… Der Kreativität sind euch hier keine Grenzen gesetzt! Habt Spaß dabei und genießt diese Zeit mit euren Kleinen! ❤️

via GIPHY