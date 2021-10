Erst das #Duschgate und jetzt das: Mila Kunis löst schon wieder eine Debatte aus – diesmal geht es aber nicht um Körperhygiene, sondern um das heikle Thema Kindererziehung. Die Schauspielerin verriet, dass sie ihrer Tochter neulich dazu geraten habe, ein anderes Mädchen zu schubsen. Sie selbst bezeichnet den gut gemeinten Ratschlag nun als „Erziehungs-Fail“.

Auch ihr Ehemann Ashton Kutcher sei von ihrem Rat nicht gerade begeistert gewesen.

Mila Kunis gesteht Fehler bei Erziehung ihrer Tochter

Ja, auch Promi-Eltern machen Fehler – das musste sich nun Mila Kunis eingestehen. In einer Episode der Webserie „Mom Confessions“ von Ellen DeGeneres plaudert die Mutter aus dem Nähkästchen. So verriet sie, dass sie ihrer Tochter Wyatt Isabelle einen Rat gegeben hat, der „sie in Schwierigkeiten bringen könnte“. In dem Interview erzählt sie: „Es gab da ein kleines Kind in der Vorschule meiner Tochter, das nicht sehr nett war und meine Tochter schubste“. Als ihre Tochter ihr von dem Vorfall erzählte, habe sie Wyatt sofort gefragt, ob sie das Kind zurückgeschubst habe. Als die Kleine mit Nein antwortete, habe Mila ihr geraten: „Schubs sie das nächste Mal zurück, sag ‚Nein, danke‘ und geh weg.“

„Du stehst für dich selbst ein„, redete die 38-Jährige weiter auf Wyatt ein. Sie fügte jedoch hinzu, dass ihre Tochter das Kind nicht „von der Leiter, von der Schaukel oder von der Rutsche“ schubsen solle, sondern nur wenn sie sich auf dem Boden gegenüberstehen.

Ashton Kutcher schüttelte den Kopf

„Ich würde sagen, dass das ein Erziehungsfehler war“, gab die gebürtige Ukrainerin in dem Interview offen zu. Auch ihr Ehemann Ashton sei von ihrem Rat nicht begeistert gewesen. Mila ging spätestens dann auf, dass ihr mütterlicher Ratschlag vielleicht nicht so schlau war, als sie das Gesicht ihres Mannes sah, nachdem sie ihm von ihrem Gespräch mit Wyatt erzählt hatte: „Er sagte: ‚Nein‘ – und schüttelte fassungslos den Kopf.“

Seit über neun Jahren ist die Schauspielerin jetzt schon glücklich mit ihrem Ehemann Ashton Kutcher liiert. 2014 wurde das Paar zum ersten Mal Eltern, und 2016 folgte auch schon Nachwuchs Nummer zwei.