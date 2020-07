Jeder hat eine Flasche Essig in der Küche stehen. Die meisten verwegen ihn, um ihrem Salat das Gewisse etwas zu verleihen. Dabei steckt in dem Würz- und Konservierungsmittel noch viel, viel mehr.

Denn Apfelessig kann das ein oder andere teure Beauty-Produkt ersetzen. Das freut nicht nur Haut und Haare, sondern auch unsere Geldbörse. Wichtig ist nur, ein Produkt aus biologischem Anbau zu kaufen.

Apfelessig für die Haut

Apfelessig kann sowohl zur Reinigung als auch zur Pflege unserer Haut verwendet werden. Also schmeißt euer teures Gesichtswasser weg. Denn für eine Verbesserung unseres Hautbildes bietet sich ein selbst hergestelltes Tonic aus Essig und Wasser an. Dazu einfach in einer kleinen Glasflasche stilles Mineralwasser und Apfelessig zu gleichen Teilen mischen. Auf ein Wattepad geben und damit morgens und abends über das Gesicht streichen. Essig beruhigt die Haut und der enthaltene Schwefel wirkt desinfizierend und antibakteriell. Die Fruchtsäure hat außerdem einen straffenden Effekt. Da Apfelessig einen ähnlichen pH-Wert wie unsere Haut besitzt, wird ihr natürlicher Säureschutzmantel nicht geschwächt, sondern gestärkt. Auch nach der Rasur kann Apfelessig die gereizte Haut beruhigen und Pickelchen verhindern. Außerdem kann Essig mit seinen organischen Säuren Verfärbungen bekämpfen. So heißt es, dass er Pigmentflecken aufhellen kann.

Apfelessig für das Haar

Doch nicht nur für das Gesicht, auch für die Haare kann Apfelessig wahre Wunder bewirken. So kann das Hausmittel bei fettenden Haaren oder Schuppen helfen. Einfach 1-2 Esslöffel Apfelessig (Bio, naturtrüb) mit einem Liter Wasser mischen, nach dem Waschen die Haare damit spülen und leicht einmassieren. Die Tinktur muss man nicht unbedingt ausspülen, das ist nur nötig, wenn man den Geruch als störend empfindet. Eine sogenannte saure Rinse mit Apfelessig kann man auch nach jeder Haarwäsche anwenden, falls man nicht ganz auf Shampoo verzichten möchte. Der Essig verleiht unseren Haaren einen wunderschönen Glanz.

Apfelessig für unsere Verdauung

Apfelessig sagt man zudem nach, dass er uns bei Heißhunger-Attacken oder Blasenentzündungen helfen kann. Die Säure des Essigs kann angeblich schädliche Darm-Keime schnell bekämpfen und die Verdauung regulieren. Dafür einfach jeden Morgen ein Glas Wasser mit einem Esslöffel Essig zu sich nehmen.

Essig für die Nägel

Auch für die Nägel ist Apfelessig ein wahres Wundermittel. Bei verfärbten, gelben Fingernägeln kann er etwa Abhilfe schaffen. Einfach etwas Apfelessig in lauwarmes Wasser geben und die Nägel fünf Minuten darin baden. Für den perfekten Effekt kannst du im Anschluss eine Polierfeile verwenden, um das Nagelbett zusätzlich zu säubern und die Verfärbungen so zu entfernen.

Auch die Haltbarkeit unseres Nagellacks kann Essig verlängern. Mische dafür einen Teil Essig mit zwei Teilen Wasser und tauche die Nägel für fünf Minuten darin ein, danach gründlich abtrocknen. Der Essig entfernt alte Lackreste, entzieht den Nägeln Fett und öffnet ihre Oberfläche. So hält die anschließende Nagellack-Behandlung länger.

Essig als Mundspülung

Wer natürlich reinen Atem haben möchte, kann ebenfalls zu Essig greifen. Nimm dazu zwei bis drei Esslöffel Apfelessig auf ein Glas Wasser und spüle gründlich. Die antibakterielle Wirkung von Apfelessig hilft deine Zähne zu reinigen und Gerüche zu vernichten.

Essig gegen Schweißfüße

Stinkende Füße? Dank dem Essig ist auch das kein Problem mehr. Seine desinfizierende Wirkung kann auch hier helfen. So empfiehlt sich ein regelmäßiges Fußbad mit Essig und Salz.