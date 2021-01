Seit einigen Monaten gibt es Gerüchte, dass es Eheprobleme bei Kim Kardashian und Kanye West geben soll. Jetzt soll sich die Unternehmerin von dem Rapper endgültig scheiden lassen wollen, wie zahlreiche US-Medien berichten.

Bisher hielt sich das Ehepaar zu diesen Gerüchten allerdings bedeckt und gab noch kein offizielles Statement dazu ab.

Kim Kardashian will die Scheidung

Zahlreiche US-Medien berichten derzeit, dass sich Kim Kardashian und Kanye West scheiden lassen. Ein Insider erzählt gegenüber Page Six, dass die Ehe zwischen den beiden bereits vorbei sein soll. “Die Scheidung des Hollywood-Paares unmittelbar bevorsteht”, sagt der Insider. Derzeit gibt es aber noch keine offizielle Bestätigung, weder von Kim Kardashian noch von ihrem (noch) Ehemann Kanye West. Die beiden wollen sich, dem Insider zufolge, derzeit noch bedeckt halten. Doch angeblich hat sich Kim bereits eine Anwältin geholt, die die Scheidungsgespräche führen soll. “Kim ist fertig mit der Ehe”, sagt der Informant.

Die Eheprobleme des Rappers mit seiner Frau stehen bereits lange im Raum. Denn seitdem er bei einem öffentlichen Auftritt im US-Präsidentschaftswahlkampf zusammengebrochen ist und aller Welt erzählt hat, dass er seine Tochter North abtreiben lassen wollte, leben die beiden getrennt. Auch seine ständigen Twitter-Ausraster sollen ein weiterer Grund für die Trennung sein. West wohnt hauptsächlich auf seiner Ranch in Wyoming, Kardashian mit den Kindern im Familienheim in Calabasas, Kalifornien. Nicht einmal Weihnachten verbrachte das Ehepaar zusammen, wie ein Instagram-Posting von Kim Kardashian zeigt.

Kanye will Abstand zu Kardashian-Familie

Aber nicht nur Kim Kardashian soll sich sicher sein, dass sie die Scheidung möchte. Ein weiterer Insider erzählte gegenüber Page Six, dass auch Kanye West genug von der Kardashian-Familie hat. “Er ist völlig bedient von der Familie. Er will nichts mit ihnen zu tun haben”, sagt er dem Magazin. So soll seine Begründung sein, dass er mit dem “Lifestyle dieser Familie” einfach nicht mehr zurechtkommt und Abstand von ihr haben will.