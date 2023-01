Im Frühjahr 2022 sorgte Hailey Bieber für Schock unter ihren Fans. Die 26-Jährige erlitt einen Mini-Schlaganfall und musste ins Krankenhaus. Jetzt verrät Hailey in einem Interview, dass sie seither mit einer Angststörung und einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen hat.

Die Vorstellung, dass es wieder passieren könnte, mache dem Model Angst.

Hailey Bieber kämpft nach Blutgerinnsel im Kopf mit Angststörung

Hailey Bieber sorgte im März 2022 für einen Schreck. Das Model musste wegen Schlaganfall-ähnlichen Symptomen, die durch ein kleines Loch in ihrem Herzen ausgelöst worden waren, ins Krankenhaus. Obwohl Hailey inzwischen wieder fit ist, hat das Blutgerinnsel dennoch Spuren bei dem Model hinterlassen. Mental mache ihr die Sache immer noch zu schaffen.

„Ich leide seit dem Vorfall unter Angststörungen. Aber ich kämpfte auch ein bisschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und der Angst, dass es vielleicht wieder passieren könnte“, erzählt das Model während einer Podcast-Episode von „Run-Through with Vogue“ am Donnerstag, wie Page Six berichtet. „Es war so erschreckend, so erschütternd, so verwirrend in jeder Hinsicht.“, schildert sie in dem Interview weiters.

Ort des Vorfalls triggert das Model

Diese Angstzustände habe sie vor allem, wenn sie zurück in Palm Springs sei – dort, wo sie den Schlaganfall erlitten hat. Hailey werde von dem Ort getriggert, weil sie sich „genau daran erinnert, was in diesem Moment passiert ist.“ Die 26-Jährige fügt hinzu, dass der Mini-Schlaganfall „definitiv das Schrecklichste war“, das sie je durchgemacht habe.

Dennoch zeigt sich Hailey aber auch in gewisser Weise dankbar: „Ich schaue zurück und es hätte so viel schlimmer kommen können”. Das Model reflektiert: „So viele schlimme Dinge hätten in diesem Moment passieren können.“ In der neuen Podcast-Folge erzählt Hailey zudem, dass sie nun versuche, ihr Leben zu leben, ohne ständig daran zu denken, was passieren hätte können.

Mini-Schlaganfall ereignete sich während Frühstück

Bereits in einem Interview im Juni 2022 schilderte Hailey die erschreckende Erfahrung im Detail. Während des Frühstücks mit Justin spürte sie zuerst ein „seltsames Gefühl“ in ihrem rechten Arm; die Fingerspitzen wurden „taub und seltsam“ und ganz plötzlich ändert sich Haileys Zustand dramatisch. „Ich konnte nicht sprechen. Die rechte Gesichtshälfte sackte ab, ich konnte keinen Satz herausbringen“, erinnert sich die 26-Jährige. „Ich dachte sofort, ich hätte einen Schlaganfall.“

Denn obwohl Hailey noch bei klarem Bewusstsein ist, bringt sie einfach kein Wort heraus. Auch, als ein Sanitäter sie schnell erstversorgt, kann sie einfach nicht kommunizieren. „Sie stellten mir Fragen: ‚Wissen Sie, wo Sie sind, wissen Sie Ihren Namen?‘ Und ich wusste alle Antworten im Kopf, aber als ich versuchte, sie auszusprechen, bekam ich sie einfach nicht heraus“, erklärt sie. „Es war, als könnten meine Zunge und mein Mund die Sätze und Antworten einfach nicht bilden.“ Doch nur kurze Zeit später verbesserte sich ihr Zustand wieder. Die absackende Gesichtshälfte, erinnert sich Hailey, dauerte etwa nur 30 Sekunden an. Und auch ihre Sprache kehrte schnell wieder zurück. Das Model verriet damals auch, dass das kleine Loch in ihrem Herzen durch eine Operation geschlossen werden konnte.