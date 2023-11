Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von „Atemlos“ plant Helene Fischer eine neue Version von ihrem Hit-Song. Für die Neuinterpretation holte sie sich einen besonderen Ehrengast ins Studio: Shirin David. Wie gut sich Helene Fischer feat. Shirin David in unseren Ohren anhören wird, erfahren wir wohl bald.

Bereits ab Donnerstag können sich die Fans die neue Upgrade-Version von Atemlos anhören.

Atemlos vereint Schlager und Rap

Wer hätte sich jemals gedacht, dass Schlager eines Tages auf Rap treffen wird? Korrekt gelesen! Die beiden Powerfrauen Helene Fischer und Shirin David vereinen ihre Kräfte im Tonstudio für eine Neuaufnahme von Fischers Hitsingle „Atemlos“. Anlass für die neue Version ist das zehnjährige Jubiläum des Nummer-1-Hits. Ihr fragt euch, wie sich das wohl anhört? Keine Sorge! Die Queen of Schlager und Queen of Rap-Musik haben nämlich auf Instagram ein kleines Sneak Peek zu der neuen Version von Atemlos für ihre Fans und alle anderen Interessierten, geteilt:

Shirin David nennt Helene Fischer eine „riesige Inspiration“

In dem Video, das beide Musikerinnen auf Instagram teilen, bekommen wir erste Einblicke in den Entstehungsprozess und Hörproben aus dem Studio. Shirin David spricht in dem Video eine riesen Lobrede Helene Fischer gegenüber aus: „So eine riesige Inspiration für mich, so ein Song, dann auch so eine Frau, mit so einer Power. Dass ich ein Teil davon sein darf, das ist so krass für mich!“. Das Sneak Peek lieferte uns schon Einblicke, wie die Atemlos Lyrics gepaart mit einem Rap-Part von Shirin klingen.

Auch Helene Fischer erklärt in dem Video ihre Motivation für ein Feature mit Shirin David für das zehnjährige Jubiläum ihres Songs. Sie begründet ihre Wahl an Shirin mit folgenden Worten: „Sie steht zu sich selbst, sie ist so eine Vorreiterin auch im Deutschrap, motiviert junge Mädchen und steht auch für Frauen so toll ein. Ich finde sie einfach sehr, sehr ehrlich!“. Das Video wurde bereits 3,6 Millionen Mal auf Instagram aufgerufen und hat mehrere Tausend Kommentare. Viele Fans sind mit diesem Announcement wortwörtlich „atemlos“. User:innen hinterlassen unter dem Beitrag reactions wie „Absolut insanes Level“ oder „Nach diesem Duo ist ganz Deutschland atemlos“.

Helene Fischer feat. Shirin David „Atemlos durch die Nacht“ erscheint bereits am Donnerstag