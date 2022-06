Erst vor einer Woche berichtete The Hollywood Reporter, dass HBO an einer „Jon Snow“-Fortsetzung arbeite. Nun wurden diese Berichte vom „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin offiziell bestätigt.

Auch Schauspielerin Emilia Clarke sagte gegenüber BBC, dass die Gerüchte über das Sequel wahr seien.

George R.R. Martin bestätigt Berichte zu „Game of Thrones“-Sequel

Nachdem die Fantasy-Serie vor drei Jahren mit acht Staffeln geendet hatte, dürfen sich „GoT“-Fans jetzt offiziell auf ein Sequel freuen. Denn jetzt bestätigte Autor George R.R. Martin, dass tatsächlich eine Serie über „Jon Snow“ in Planung sei. Das verriet er in einem Blogbeitrag, den er am Donnerstag veröffentlichte. Außerdem stellte er klar, dass der Bericht im Hollywood Reporter vor einer Woche weitgehend stimme.

Laut Martin soll der Arbeitstitel für die Fortsetzung „Snow“ lauten. Doch alles Weitere dürfe er den Fans leider NOCH nicht verraten. Zumindest so lange nicht, bis HBO ihm grünes Licht gebe. Wir müssen demnach noch ein wenig warten.

Emilia Clarke bestätigte Berichte ebenso

Der Fantasy-Autor ist nicht der einzige, der bestätigte, dass an den News über das „GoT“-Sequel etwas Wahres dran sei. Auch die „Daenerys Targaryen“-Darstellerin Emilia Clarke, bestätigte die Berichte in einem kürzlichen Interview mit BBC. „Es wird passieren. Soweit ich weiß, wurde es von Kit entwickelt. Er war also von Anfang an dabei„, sagte sie im Interview.

Die Idee zum Sequel soll demnach von „Jon Snow“-Darsteller Kit Harrington selbst kommen, der sich damit an die Produzenten der Serie wandte. Für die fortsetzende Serie, soll Kit sogar ein eigenes Team an Autoren bzw. Showrunnern zusammengestellt haben, deren Namen George R.R. Martin noch nicht verraten möchte. „Aber Kit hat sie mit ins Boot geholt, sein eigenes Team, und sie sind großartig“, fährt er fort.

Bisher hat sich HBO noch nicht offiziell zu den Gerüchten geäußert. Doch wir glauben, auch das ist nur noch eine Frage der Zeit. Wir dürfen also gespannt sein.