Die 3. Staffel der Netflix-Datingshow „Love Is Blind“ hatte es in sich! Vor allem das Paar SK und Raven sorgte für eine regelrechte Achterbahn der Gefühle. Erst verlobten sie sich, dann ließ SK seine Freundin vor dem Alter stehen. Anschließend feierten sie ein Liebescomeback, verlobten sich erneut und trennten sich schließlich wieder. Der Grund: SK soll offenbar fremdgegangen sein.

Dazu äußert sich der Netflix-Star jetzt erstmals und verrät, was hinter den Anschuldigungen steckt.

„Love Is Blind“: Das sagt SK zu den Vorwürfen

Vor einigen Monaten kursierten erste Gerüchte, dass Netflix-Star Sikiru SK Alagbada seine On-Off-Verlobte Raven betrogen haben soll. Auf TikTok gab es dazu einschlägige (mittlerweile wieder gelöschte) Videos, die beweisen sollten, dass SK fremdgegangen sei. Influencerin Hannah Beth behauptete etwa, sie wäre mit SK gemeinsam im Europa-Urlaub gewesen und hätte eine Beziehung mit ihm gehabt. In der Reunion-Show von „Love Is Blind“ verlobte sich SK erneut mit Raven, doch sie gab anschließend bekannt, dass alles wieder aus und vorbei sei. Denn SK sei untreu gewesen. Alles Blödsinn, behauptet SK jetzt in einem Interview mit People. Denn darin teilt er seine Sicht der Dinge.

Dabei gibt er allerdings zu, dass er „nicht stolz darauf ist, wie ich mich benommen habe“, so SK. „Ich bin endlich bereit, mich zu äußern, weil ich das Gefühl habe, dass ich es Raven und der ganzen Welt, die zuschaut, und auch mir selbst, schuldig bin, die volle Verantwortung für meine Taten zu übernehmen“, sagt er. „Ich möchte Raven meine aufrichtige Entschuldigung für den Schmerz und die Beschämung ausdrücken, die ich ihr zugefügt habe. Ich bin nicht stolz darauf, wie ich mich verhalten habe“.

Hat SK seine Raven wirklich betrogen?

Eines stellt SK allerdings klar: Er habe Raven nicht betrogen. Denn in der Zeit, zwischen dem „Love Is Blind“-Finale und der Reunion-Show, sei er Single gewesen. Offenbar hatte er in dieser Zeitspanne Kontakt mit TikTokerin Hannah. „Ich war mit niemand anderem zusammen, als [Raven und ich] beschlossen haben, eine feste, exklusive Beziehung einzugehen. Obwohl ich aus einer polygamen Familie stamme, was für mich ein sehr heikles Thema war, das ich in der Show geteilt, ist es nicht die Art von Lebensstil, den ich verfolge und das werde ich auch niemals tun.“

In dem Interview gesteht SK jedoch, ein „unangebrachtes Gespräch“ mit einer Frau geführt zu haben, während er noch in einer Beziehung mit seiner „Love Is Blind“-Freundin war. „Es gab einen Vorfall, bei dem ich irgendwann im Herbst ein unangemessenes Gespräch mit dieser Frau [vermutlich Hannah, an. d. Red.] hatte. Ich glaube, es war ungefähr im September [2022]“. Es sei zwar „nichts passiert“, wie SK bekräftigt. Dennoch hätte es nie zu dieser Unterhaltung kommen sollen, meint er.

Auch Raven soll Kontakt zu ihren Ex-Freunden gehabt haben

Wie SK weiter erzählt, soll sich auch Raven während ihrer On-Off-Beziehung nicht sonderlich loyal verhalten haben. So sei sie etwa in Kontakt mit zwei ihrer Ex-Freunde gewesen. Das behauptet zumindest SK. „Als wir wieder anfingen, uns zu treffen und versuchten, etwas Sinnvolles aufzubauen, machten wir zwar große Fortschritte“, so SK. „Doch irgendwann im letzten Jahr sind im Laufe dieser Beziehung Dinge passiert, die auch mir viel Herzschmerz bereitet haben.“

Zum einen sei einer von Ravens Ex-Freunden immer noch präsent gewesen – selbst, als die dritte Staffel von „Love Is Blind“ gedreht wurde. Zudem habe sie in Show über einen „älteren, erfolgreichen Typen“ gesprochen, den sie mal datete. „Als wir unsere Beziehung wieder aufflammen ließen, habe ich entdeckt, dass sie mit diesem älteren Typen immer noch in Kontakt war“, so der Vorwurf von SK.

Wie People berichtet, habe sich Raven daraufhin zu Wort gemeldet und abgestritten, mit einem „älteren Mann“ in Kontakt gestanden zu sein, während sie mit SK zusammen war. Ein riesiges Liebes-Wirrwarr also, in dem niemand mehr so richtig durchzublicken scheint …