Wie viel wäre euch ein einzelner Chip wert? Ein britischer Chipshersteller ist derzeit bereit, mehr als 100.000 Euro zu zahlen. Es gibt nur eine Voraussetzung: der Chip muss das perfekte Herz darstellen. Genau so eines hatte jetzt eine Frau aus Großbritannien vor sich.

Doch statt es aufzuheben hat sie damit ihren Hunger gestillt.

Großbritannien sucht den perfekten herzförmigen Chip

Dawn Sager könnte auf ihrem Konto mittlerweile mehr als 113.000 Euro mehr haben – wenn sie vergangene Woche nicht so einen großen Hunger gehabt hätte. Denn in ihrer Arbeit verdrückte sie einen seltenen herzförmigen Chip, der sie um einiges reicher hätte machen können.

Aber zurück zum Anfang. In Großbritannien herrscht derzeit eine sehr ausgefallene Chips-Kampagne. Der Hersteller Walkers hat in seinen Packungen nämlich auch Chips, die wie ein Herz geformt sind. Möglich sei dies durch die ausgefallene Form der britischen Kartoffeln. Wer ein solches Herz in seiner Chipstüte findet, kann dieses einschicken und hat damit die Chance, 100.000 britische Pfund (also rund 113.000 Euro) zu gewinnen. Denn wer das perfekte Herz findet, bekommt das Preisgeld.

Die Aufgabe war also klar: wer das Geld gewinnen möchte, sollte ganz genau auf seinen Chipsinhalt achten. Eine Aufgabe, von der Dawn nichts wusste. Denn die Supermarktangestellte hatte während ihrer Schicht einfach viel zu großen Hunger und gönnte sich die Chips. Sie sah zwar das perfekt geformte Herz in ihrer Tüte, doch statt es zur Seite zu legen stillte sie damit ahnungslos ihren Hunger.

TikToker verspeist Gewinnchance vor laufender Kamera

Wie fatal diese Entscheidung war, erklären ihr dann ihre Kolleg:innen und Freund:innen. Doch auch wenn Dawn zuerst ziemlich entsetzt war, mittlerweile hat sie es verkraftet. „Es hätte mein Leben ein bisschen glücklicher gemacht, aber ich habe das Geld nicht, also macht es keinen Unterschied“, erzählt sie. Denn der einzige Beweis dafür, dass Dawn das perfekte Herz gehabt hätte, ist ein Foto. Und das reicht leider nicht aus! Denn sollte man in die nächste Runde kommen, muss man die herzförmige Knabberei mitsamt der Verpackung vorweisen können!

Aber es gibt auch einen kleinen Trost. Denn Dawn ist mit ihrem Missgeschick nicht alleine. Auch der TikToker Cory Wells postete in den vergangenen Tagen ein Video, in dem er den eventuell perfekten Herz-Chip isst. In einem seiner „What I eat in a Day“-Videos sieht man das Herz nämlich für einen kurzen Augenblick. Doch der Beweis, den Cory hätte einschicken können, ist leider in seinem Magen gelandet.