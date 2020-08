Laut einer neuen Studie der Oxford University soll Honig besser als andere Behandlungen gegen Husten und Erkältungen helfen. Er soll sogar Vorteile gegenüber rezeptpflichtigen Antibiotika haben.

Und weil wir Honig absolut lieben und er nicht nur gegen Erkältungen hilft, haben wir hier für euch die besten Hausmittel mit dem Wunderstoff:

Honig gegen Husten

Forscher der Oxford University suchten in Forschungsdatenbanken nach einschlägigen Studien, in denen Honig und seine verschiedenen Zubereitungen mit anderen üblichen Medikamenten gegen Husten und Erkältungen verglichen wurden wie Antihistaminika, schleimlösende Mittel, Hustenmittel und Schmerzmittel. Nach Auswertung von 14 geeigneten klinischen Studien mit insgesamt 1.761 Teilnehmern unterschiedlichen Alters fanden die Wissenschaftler heraus, dass Honig bei Husten, verstopfter Nase und Halsschmerzen besser als herkömmliche Medikamente wirke.

Zur Linderung von Husten kann man einen halben bis einen Teelöffel Honig direkt einnehmen. Auch in Flüssigkeit, wie etwa Tee oder Wasser aufgelöst, hilft das Hausmittel. Nimmt man es vor dem Schlafen ein, soll es gegen Hustenreiz in der Nacht wirken. Besonders gut wirkt er übrigens aufgelöst in Thymiantee.

Honig gegen Wunden

Die goldene Flüssigkeit soll aber nicht nur gegen Erkältungen helfen, sondern auch Wunden reinigen und heilen. Das dickflüssige Bienenprodukt bildet auf den verletzten Stellen einen Film, der eine Barriere gegen neue Bakterien aufbaut. Sein Zuckergehalt fördert die Bildung von säuberndem Wundsekret. Für die direkte Heilwirkung des Honigs sollen zudem Stoffe wie Wasserstoffperoxid und Methylglyoxal ausschlaggebend sein, welche die Bakterien in der Wunde abtöten. Aber Achtung: Bienenprodukte können bei manchen Menschen allergische Reaktionen hervorrufen.

Hausmittel bei Durchfall

Auch bei Durchfall ist Honig ein beliebtes Hausmittel. Denn er besteht nahezu nur aus Wasser und einfachen Zuckern. Ballaststoffe, Vitamin E und Folsäure sind nur in geringen Mengen in Honig enthalten. Deswegen ist er im Fenchel- oder Kamillentee ideal, um dem Körper genügend Flüssigkeit zuzuführen.

Hausmittel bei Verstopfung

Aber auch bei Verstopfungen im Darm ist das Bienenprodukt ein gängiges Mittel geworden, um den sogenannten Abführeffekt hervorzurufen. Aufgrund des hohen Fruchtzuckergehalts in dem Bienenprodukt kann der Druck im Darm erhöht und die Stuhlentleerung somit beschleunigt werden. Mahlzeit 😉