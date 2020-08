View this post on Instagram

It was so cold today compared to the last week 😳🌧 But luckily the weather will get better the next days ☀️ Outfit-Details ⬇️ ✨Flannel @sheinofficial ✨Top @sunchildshop ✨Jeans & Belt @tally_weijl ✨ Bag @asos ✨ Shoes @nike Air Force Have a lovely evening 🌙 ••••••••••••••••••••••••••• #ootd #outfitoftheday #outfitinspiration #outfitinspo #outfitideas #outfitideas #outfitstyle #fashion #fashionblogger #fashioninspo #fashionlover #fashionstyle #flannel #shein #sheingals #sheingermany #jeans #belt #roominspo #earlyfall #sneaker #americanstyle #asaqueen #style #blonde #dailyoutfit #dailypost #fashionaccount #whatiwore #germanyblogger Anzeige