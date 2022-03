Es soll vorkommen, dass frischgebackene Eltern nach kurzer Zeit irgendwie doch nicht so zufrieden mit dem Namen sind, den sie ihrem Baby ursprünglich gegeben haben. So auch Kylie Jenner und Travis Scott. Erst kürzlich verkündeten die beiden, dass sie den Namen ihres neugeborenen Sohnes nun doch nochmal geändert haben. Und sie sind nicht die einzigen Stars, die das getan haben.

Auch folgende Celebs waren nicht glücklich mit ihrer Namens-Entscheidung.

Diese Stars haben ihre Kinder umbenannt

Diese Stars ruderten bei der Namensgebung wieder zurück:

Travis Scott und Kylie Jenner

Im Februar kam der Sohn von Kylie Jenner und Travis Scott auf die Welt. Bereits ein paar Tage nach der Geburt gaben die beiden den Namen ihres Sohnes „Wolf Webster“ bekannt. Doch nur ein paar Wochen später verkünden sie via Instagram, dass sie seinen Namen nun doch wieder geändert haben. Sie hatten einfach nicht das Gefühl, dass der Name der richtige war. Und damit sind sie nicht die einzigen.

Amy Schumer und Chris Fischer

Auch Amy Schumer und Chris Fischers änderten den Namen ihres gemeinsamen Sohnes, als der sogar schon fast ein Jahr alt war. Bei der Geburt gaben sie ihm ursprünglich den Namen Gene Attell. Erst später fiel den beiden aber auf, dass sein erster und zweiter Vorname gemeinsam ausgesprochen so klingen würden wie „genital“. Also nannten sie ihn in Gene David Fischer um. Das verriet Amy Schumer kürzlich in ihrem Podcast Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith.

Caterina Scorsone and Rob Giles

Die „Grey’s Anatomy“-Darstellerin Caterina Scorsone und ihr Ehemann Rob Giles gaben ihrer Tochter zuerst den Namen Arwen. Inspiriert war der Name von der „Herr der Ringe“-Saga. Doch nur vier Monate später änderte das Paar den Namen seines kleinen Mädchens. So wurde aus ihrem zweiten „Lucinda“ ihr neuer Vorname. „Übrigens haben wir den Namen beibehalten, der ihr zweiter Vorname war. Lucinda. Kurz ‚Lucky'“, schrieb Caterina damals auf Instagram.

Elon Musk und Grimes

Als das erste Kind von Elon Musk und Grimes 2020 auf die Welt kam, wollten sie es X Æ A-12 nennen. Doch die kalifornische Gesetzgebung ließ das nicht zu, da sie keine Namen mit nicht-englischen Buchstaben oder Zahlen erlaubt. Deshalb mussten die beiden den Namen ihres Kindes unfreiwillig wieder ändern; sie einigte sich stattdessen auf die Schreibweise X AE-XII.

Auf Twitter erklärte Grimes ihren Followern den außergewöhnlichen Namen ihres Kindes: „X, die unbekannte Variable. Æ, meine elfische Schreibweise von Ai (Liebe &/oder künstliche Intelligenz), A-12 = Vorläufer der SR-17 (unser Lieblingsflugzeug). Keine Waffen, keine Verteidigung, nur Geschwindigkeit. Großartig im Kampf, aber nicht gewalttätig + (A = Archangel, mein Lieblingssong) (Metallratte)“.