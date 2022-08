Traurige Nachrichten aus Hollywood: Anne Heche hat den schweren Autounfall vergangene Woche nicht überlebt. Wie die Familie der Schauspielerin mitteilt, habe man im Krankenhaus die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt, da die 53-Jährige keine Überlebenschance mehr hatte.

Zahlreiche Wegbegleiter trauern um den verunglückten Hollywoodstar.

Anne Heche eine Woche nach Unfall gestorben

Es war eine schwere Woche für die Angehörigen von Anne Heche. Die 53-Jährige lag nach einem schweren Autounfall, bei dem ihr Fahrzeug in Flammen aufging, im Koma. Zuerst hatte man Hoffnung, dass sich die Schauspielerin von ihren schweren Verletzungen erholen würde, da sie kurz nach dem Unfall noch ansprechbar war. Doch nun mussten die Ärzte in einem Krankenhaus in Los Angeles feststellen, dass Heche keine Überlebenschance mehr hatte. Die tragische Folge: Sie stellten die lebenserhaltenden Maschinen ab.

Schon gestern, am Freitag, 12. August, teilte die Familie von Anne mit, dass sie den Unfall wohl nicht überleben werde. Man halte sie aktuell am Leben, um festzustellen, ob ihre Organe gespendet werden können – der ausdrückliche Wunsch der 53-Jährigen. Jetzt die traurige Gewissheit: Anne Heche ist tot. Die tragische Nachricht teilte ihre Freundin Nancy Davis auf ihrem Instagram-Kanal mit. „Der Himmel hat einen neuen Engel“, so die berührenden Worte. „Ich werde sie schrecklich vermissen und all die schönen Erinnerungen schätzen, die wir geteilt haben.“

Sohn Homer trauert um seine tote Mutter

Anne Heche hinterlässt zwei Söhne, den 20-jährigen Homer und den 13-jährigen Atlas. Ihr älteste Sohn meldete sich jetzt mit einem herzzerreißenden Statement zu Wort, das im People Magazin veröffentlicht wurde. „Nach sechs Tagen fast unglaublicher emotionaler Schwankungen wurde ich mit tiefer, wortloser Traurigkeit zurückgelassen. Hoffentlich ist meine Mutter schmerzfrei und beginnt zu erforschen, was ich mir gerne als ihre ewige Freiheit vorstelle“, so Homer.

Dann bedankt er sich für alle die liebevolle Unterstützung die er und seine Familie in den letzten Tagen erhalten haben. „In diesen sechs Tagen haben mir Tausende von Freunden, Familienmitgliedern und Fans ihr Herz geschenkt“, teilt der 20-Jährige mit. „Ich bin dankbar für ihre Liebe, ebenso wie für die Unterstützung meines Vaters Coley und meiner Stiefmutter Alexi, die in dieser Zeit weiterhin meine Felsen sind.“ Seine letzten berührenden Worte an seine Mutter: „Ruhe in Frieden Mama. Ich liebe dich.“

Auch Homers Vater, Kameramann Coley Laffoon, bringt seine Trauer zum Ausdruck. Auf Instagram teilt er ein Video, in dem er sich von Anne verabschiedet. „Sie war mutig und furchtlos und sie liebte mit aller Wucht“, so Annes Ex-Mann.

James Tupper, der Vater von Annes jüngerem Sohn Atlas, meldete sich ebenfalls zu Wort. „Liebe dich für immer“, schrieb der Schauspieler auf Instagram.

Auch die Ex-Freundin der Schauspielerin, Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres, trauert um Anne. „Heute ist ein trauriger Tag“, erklärt sie auf Twitter. „Ich schicke Annes Kindern, Familie und Freunden all meine Liebe.“