Diese Haarfarbe füllt gerade unsere Instagram-Feeds und wir können einfach nicht genug von dem Look kriegen. Oyster Grey – so heißt die Farbe, die die lässigsten und coolsten unter den Influencer:innen jetzt tragen. Ob die Farbe auch etwas für euch wäre – das erfahrt ihr hier…

Warnung: Es könnte sein, dass ihr nach dem Beitrag sofort einen Friseurtermin ausmacht.

Oyster Grey: Die Haarfarbe für die Coolsten unter uns

Wer von euch denkt nicht auch ständig über eine Haarveränderung nach und testet deshalb neue Farben mit Filtern auf Instagram und TikTok?! Überrascht stellt ihr nach den Filtern fest, dass eine Haarveränderung besser aussehen könnte als gedacht. Aber Blond-, Braun- und Rottöne haben ausgedient, zumindest für die Mutigen unter euch. Denn Grau ist die neue Trendfarbe, die die Coolsten und Lässigsten von uns auf ihren Köpfen tragen.

Der Grauton, der dieses Jahr einen besonderen Hype erlebt: Oyster Grey – ähnlich wie die schimmernden Silbertöne, die im Inneren einer Austernschale zu sehen sind. Damit der graue und perlmuttfarbene Ton auch wirklich zur Geltung kommt, ist aber Pflege angesagt. Denn die Haare müssen glänzen! Haarmasken und Glanzbehandlungen sind der beste Freund der trendigen Farbe.

Steht zu euren grauen Strähnen!

Auch Hybridtöne sind total angesagt. Das heißt: Ihr müsst nicht direkt euer ganzes Haupt in Silber tauchen. Wer bereits erste graue Strähnchen hat: Steht dazu und verleiht ihnen einfach noch einen zusätzlichen Schimmer. Mit Balayage könnt ihr eure natürlichen Grautöne ganz einfach einbeziehen und so noch mehr zelebrieren. Glitzernde Strähnen in den Haaren – wir sind ja sowas von dabei!

Bei dunklen Haaren am besten Schritt für Schritt

Diejenigen unter euch, die eher dunkleres Haar haben: Für euch wird es nicht ganz so einfach. Aber keine Sorge, mit dem Friseur eures Vertrauens ist das definitiv möglich. Das Haar muss nämlich erstmal auf Weißblond aufgehellt und dann mit einer Graumischung getönt werden. Je dunkler das Haar, desto strapazierender ist das Aufhellen.

Deshalb ist es die beste Idee, dunkles Haar Schritt für Schritt zu färben, wenn ihr euer gesamtes Haupt in einem schimmernden Silberton haben wollt. Zuerst mit ein paar Balayage-Strähnen und mit der Zeit immer mehr gefärbte Strähnen hinzufügen. So könnt ihr sicherstellen, dass eure Haare nicht zu sehr strapaziert werden. Plus: Ihr seht gleich mal, ob euch der Look gefällt.