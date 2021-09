In einem Instagram-Video meldet sich die Komikerin Amy Schumer direkt aus dem Krankenhaus-Bett und spricht offen von ihrer Operation.

30 betroffene Stellen seien bei der Operation gefunden worden.

“Es war sehr viel Blut in meiner Gebärmutter”

“Wenn ihr wirklich schmerzhafte Perioden habt, habt ihr möglicherweise #Endometriose”, schreibt Amy Schumer auf Instagram. Dazu postet sie ein Foto und Video von sich im Krankenhaus. Nach ihrer eigenen Endometriose-Diagnose habe sie sich jetzt die Gebärmutter und den Blinddarm entfernen lassen.

Am nächsten Tag erzählt sie in dem Instagram-Video offen von ihrer Operation. “Der Arzt fand 30 Stellen mit Endometriose, die er entfernte. Er hat auch meinen Blinddarm entfernt, weil die Endometriose ihn angegriffen hat”, schildert sie. “Es war sehr viel Blut in meiner Gebärmutter.” Nach der Operation gehe es ihr abgesehen von ein paar wunden Stellen allerdings besser.

Amy Schumer spricht offen über Schwierigkeiten bei Schwangerschaft

Schumer hat bereits in der Vergangenheit öffentlich über ihre Endometriose-Diagnose gesprochen. Vor allem in Bezug auf ihre Schwangerschaft war die Erkrankung eine große Herausforderung. In der Dokumentation “Expecting Amy” zeigte sie, welche Schwierigkeiten die Endometriose auslöste. Dafür gab sie Einblicke in die Komplikationen, überhaupt schwanger zu werden, extreme Übelkeit und zahlreiche Krankenhaus-Besuche.

Auch in einigen Interviews spricht Schumer unter anderem von ihrem dreistündigen Kaiserschnitt, der aufgrund der Endometriose-Erkrankung notwendig war.

Im vergangenen Jahr erzählte sie in “Sunday Today”, dass sie vorerst keine Kinder mehr haben werde. Bereits ihr erstes Kind war durch eine in Vitro-Befruchtung möglich. “Ich habe beschlossen, dass ich nie wieder schwanger sein kann”, erzählte sie. “Wir haben über eine Leihmutterschaft nachgedacht, aber ich denke, wir werden es erst einmal sein lassen.”