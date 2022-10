Interessieren sich die Feen aus „Fate: The Winx Saga“ auch privat für Hexerei? Und wie sieht es eigentlich mit einer möglichen Staffel drei aus? Wir haben einen der Stars der Netflix Serie – Paulina Chávez – zum Interview getroffen und einmal genau nachgefragt.

Achtung: In dem Interview gibt es ein paar Spoiler für die zweite Staffel von „Fate: The Winx Saga“!

Paulina Chávez im Interview

Auch knapp einen Monat nach der Veröffentlichung thront die zweite Staffel von „Fate: The Winx Saga“ noch in den Netflix Charts. Die zweite Staffel hatte für die Feengruppe aber nicht nur neue Abenteuer und neue Bedrohungen, sondern auch einige neue Charaktere. Wie etwa Flora! Nachdem die Fee aus der Original-Zeichentrickserie aus den 2000ern in der ersten Staffel nicht zu sehen war (ganz zum Ärger vieler Fans) ist sie in der zweiten Staffel umso wichtiger für die Freundesgruppe. Wir haben Flora-Schauspielerin Páulina Chavez zum Interview getroffen; und mit ihr über übernatürliche Fähigkeiten, Repräsentation und mögliche Handlungsstränge von Staffel drei gesprochen.

Hast du als Kind die animierte „Winx“-Serie gesehen?

Paulina Chávez: Ich habe hier und da Episoden gesehen, wann immer sie im Fernsehen liefen. Aber damals konnte man nicht wirklich etwas aufnehmen. Also habe ich, wenn sie lief, ein wenig davon gesehen, aber ich habe nie das ganze Ding gesehen

War Flora damals schon dein Lieblingscharakter?

Paulina Chávez: „Ja, ich habe mich zu Flora hingezogen gefühlt, weil sie so aussah wie ich. Im Castingprozess habe ich gelernt, dass ihr Aussehen eigentlich auf J.Lo basierte. Das war ein cooler Funfact, den ich in der Zeit gelernt habe.“

Wo wir schon darüber sprechen: wie lief denn der Castingprozess für „Fate: The Winx Saga“ eigentlich ab? War das alles Top Secret oder wusstest du beim ersten Vorsprechen schon, worum es geht?

Paulina Chávez: „Ich wurde zum Vorsprechen eingeladen und ich erinnere mich daran, dass ich die E-Mail bekam und las, dass ich in Irland drehen würde, also dachte ich: „Oh, das ist wirklich cool“. Ich las die Seiten und fühlte mich sofort sehr zu Flora hingezogen. Aber wie bei jedem Vorsprechen weiß man, dass man vielleicht nie etwas von ihnen hört. Und ich wartete auf den Anruf und es dauerte wirklich lange, obwohl es eigentlich nur zwei Wochen waren, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit.“

Was genau hat dich so sehr zu Flora hingezogen?

Paulina Chávez: „Sie war einfach so interessant. Sie war ein Badass und ich fühle mich immer zu solchen Rollen hingezogen. Ich denke, dass Repräsentation super wichtig ist und dass man People of Color nicht in Schubladen stecken sollte. Die Tatsache, dass sie Latina ist, aber es nicht ihre ganze Persönlichkeit ist, fand ich sehr ansprechend. Denn ich bin aus Texas und ich bin Latina und Mexikanerin. […] Aber ich bin auch Amerikanerin und deshalb sollte ich in der Lage sein, amerikanische Rollen zu spielen und nicht in die Box der Latinas gesteckt werden.“

Du hast schon von Repräsentation gesprochen: als die erste Staffel von „Fate: The Winx Saga“ veröffentlicht wurde, waren viele Fans enttäuscht, dass gerade Flora nicht dabei war. Dementsprechend groß war dann sicher auch der Druck, als das Casting für Flora bekannt gegeben wurde. Wie waren deine Erfahrungen in dieser Zeit?

Paulina Chávez: „Als wir schon in den Verhandlungen waren, war mir klar, dass ich eine große Verantwortung habe, um auch eine Stimme für die Latino-Community zu sein. Ich wollte sicherstellen, dass ich mein Bestes gebe und es eine Figur war, die alle mochten, zu der sie aufschauen konnten und in der sie sich selbst wiederfinden konnten. Das war ein bisschen beängstigend.“

Gab es einen Moment, in dem du dir sicher warst, dass es die richtige Entscheidung war?

Paulina Chávez: „Der Moment, in dem ich mich wohl und zuversichtlich fühlte, die Rolle zu übernehmen, war, als der Cast verkündet wurde. Denn meine Mutter sah einen Tweet von jemandem, der schrieb: „Leute, die Frau, die sie für Flora gecastet haben, ist tatsächlich Latina: wir haben gewonnen“. Da wusste ich „ich kann das!““

Wie man in Staffel zwei sieht, ist Flora extrem wichtig für die Handlung. Vor allem, um die Freundesgruppe zusammenzuhalten. Welchen Aspekt dieser Freundschaften wolltest du als Schauspielerin unbedingt in den Fokus rücken?

Paulina Chávez: „Das ist etwas, was mich wirklich an der Serie gereizt hat, dass wir so viele tolle weibliche Hauptdarstellerinnen haben und dass es um ihre starken Freundschaften geht. Das ist super wichtig, zu zeigen! Die Welt liebt es noch immer, Frauen gegeneinander auszuspielen, und ich weiß nicht, warum. Das ist einfach toxisch! Deshalb hoffe ich, dass kleine Mädchen die Serie sehen und erkennen, dass Freundschaften mit Frauen einfach nur geliebt werden müssen und, dass wir niemanden hassen müssen.“

Das zeigt auch Flora: sie ist sehr selbstbewusst und sie liebt die Menschen und will, dass die Menschen geliebt werden. Sie ist immer für alle da und sie weiß wirklich, wie man mit Menschen umgeht.

Und deine Figur ist auch die erste Anlaufstelle für Terra, wenn sie ihr Coming-out hat!

Paulina Chávez: „Oh mein Gott, ich liebe diese Szene. Diese Szene zu drehen war so ein Vergnügen, weil ich wirklich einfach Eliots [Anm. Eliot Salt, die die Rolle der Terra spielt] Schauspielerei genießen konnte. Sie ist phänomenal und als wir die Szene geprobt haben, sagte sie: „Oh mein Gott, ich werde so emotional“, weil sie das in die Zeit zurückversetzt hat, in der sie sich geoutet hat.“

Als Flora erlebst du ja einige übernatürliche Dinge – interessierst du dich privat auch für Übernatürliches?

Paulina Chávez: „Ich dachte immer schon, dass alles Übernatürliche super interessant ist. Ich würde von mir selbst sagen, dass ich eine ziemlich spirituelle Person bin. Ich habe Kristalle und Öle. Ich glaube an „Brujeria“ [eine spanische Bezeichnung für Hexerei]; ich schütze mich immer mit dem Evil eye, also ich bin ein spiritueller Mensch. Eine Rolle zu spielen, die in Kontakt mit der Erde ist, ist deshalb so cool und etwas, worüber ich gerne mehr lernen würde.“

Vielleicht ja auch in einer dritten Staffel von „Fate: The Winx Saga“? Kannst du uns dazu schon irgendetwas verraten?

Paulina Chávez: „Ich weiß nichts! Ich weiß nur, dass Netflix die Aufrufe für die ersten 28 Tage zählt. Also hoffen wir, dass wir danach vielleicht etwas herausfinden.“

Hättest du schon Ideen, wie Floras Geschichte in „Fate: The Winx Saga“ weitergehen könnte?

Paulina Chávez: „Am Ende sehen wir Flora ja, wie sie ihre Wunden untersucht. Es sieht so aus, als würde es ihr nicht vollkommen gut gehen. Sie ist eine Person, die immer für andere Leute da ist und ich denke, dass wir vielleicht in der nächsten Staffel sehen würden, dass auch sie verletzlich ist und dass sie tatsächlich um Hilfe bittet.“