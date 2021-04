Rebecca Mir verrät auf Instagram das Geschlecht ihres Babys. Gemeinsam mit ihrem Mann Massimo Sinato bekommt das Paar einen Jungen.

Den Namen für den kleinen Familienzuwachs hat das Paar aber noch nicht verraten.

Rebecca Mir und Massimo Sinato bekommen einen Jungen

Rebecca Mir wird bald Mama. Und das Model verrät ihren Fans gemeinsam mit ihrem Mann Massimo Sinato auch schon das Geschlecht ihres Babys. Sie postet ein Foto mit sich und ihrem Mann. In einem wunderschönen Kleid und einer eindeutigen Babykugel zeigt das Model ihre Dreisamkeit. “Ich liebe meine Jungs”, schreibt die 29-Jährige und verkündet damit das Geschlecht ihres Babys. Sie bekommt einen Jungen! “Mommy und Daddy können es gar nicht erwarten dich endlich zu treffen”, schreibt die werdende Mutter weiter.

Im Dezember Schwangerschaft verkündet

Bereits im Dezember 2020 verkündete das Model gemeinsam mit ihrem Mann Massimo Sinato, dass sie ein Baby erwarten. Seit damals spekulieren die Fans, ob es ein Junge oder Mädchen wird. “Mommy & Daddy to be. Danke, an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden #pregnant”, schreibt die 29-Jährigen auf ihrem Instagram-Account unter dem Schnappschuss und bestätigt damit, dass sie ein Baby erwartet.