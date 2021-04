Manche Menschen lassen sich von ihren Emotionen beeinflussen, oder haben ein zu großes Ego, um anderen zu vergeben. Diese Eigenschaft hängt auch oft vom Sternzeichen ab.

Diese drei Tierkreiszeichen können oder wollen anderen nicht vergeben:

Skorpion

Skorpione sind die loyalsten und besten Freunde, die es überhaupt gibt. Für ihre engsten Bekannten sind sie immer da und würden für sie auch durchs Feuer gehen. Allerdings sollte man es nicht mit diesem Sternzeichen verscherzen. Denn sobald man einen Fehler macht, der den Skorpion verletzt, ist man bei ihm unten durch. Und dann kann man noch so große Gesten der Entschuldigung bringen, der Skorpion kann und will einfach nicht vergeben, wenn er einmal verletzt wurde. Das lässt sein Ego einfach nicht zu.

Jungfrau

Die Jungfrau ist eine echte Perfektionistin. Sie will alles unter Kontrolle haben und hat hohe Ansprüche an sich selbst. Und genau das, was sie von sich selbst erwartet, erwartet sie auch von anderen. Deshalb hat sie auch keine Nerven für Fehler. Sobald ein Freund oder ein Verwandter einen Fehler gemacht hat, der sich auf sie auswirkt, ist die Jungfrau unerbittlich. Und sie denkt nicht einmal daran, jemanden zu verzeihen. Und die Jungfrau zeigt es den Menschen auch, wenn sie von ihnen enttäuscht ist.

Fische

Fische lassen sich oft von ihren Gefühlen leiten. Wenn eine andere Person gegenüber diesen Sternzeichen nicht korrekt handelt, gehen mit ihnen die Gefühle durch. Dabei denken sie nicht einmal an Vergebung. Im ersten Moment sind Fische so emotional, dass sie einfach nicht vergeben können. Mit der Zeit legt sie die Wut aber und das Sternzeichen realisiert, dass es vielleicht gar nicht so dramatisch war, wie es sich im ersten Moment angefühlt hat. Dann sind sie durchaus bereit ihrem Gegenüber noch eine Chance zu geben. Einen zweiten Fehler darf sich bei Fischen aber niemand erlauben.