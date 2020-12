Jeder hat diesen einen Freund, der sein Handy einfach nie aus der Hand gibt und ständig durch Social Media surft. Das kann auch am Sternzeichen liegen.

Denn diese drei Tierkreiszeichen sind ständig am Handy:

Löwe

Der Löwe ist ein echter Entertainer und möchte immer im Mittelpunkt stehen. Deshalb ist er auch auf Instagram der geborene Influencer. Denn immer wieder präsentiert er sich in den sozialen Medien mit neuen Outfits und erzählt von seinen Erlebnissen. Seine Follower lieben es, dass er so viel von sich Preis gibt. Doch im Freundeskreis kommt er deshalb nicht immer gut an. Denn immer wieder holt er sein Handy heraus und macht Fotos und Videos. Dabei vergisst er oft, sich auch wirklich zu unterhalten und interessiert sich kaum für die Menschen, die um ihn herum sind.

Skorpion

Der Skorpion ist ein echter Workaholic. Auch am Wochenende oder an freien Tagen holt er deshalb immer wieder sein Handy heraus, um E-Mails von der Arbeit zu checken. Sobald er eine erhalten hat, ist er dann auch nicht mehr vom Handy wegzubekommen und er versinkt regelrecht darin. Egal, wie oft man dem Skorpion sagt, dass er sein Handy auch mal weglegen soll, er macht es immer wieder. Doch er ist auch ein sehr loyaler Freund und legt seine Arbeit sofort zu Seite, wenn die BFF ein Problem hat.

Krebs

Der Krebs wird von seinen Ängsten beeinflusst. Deshalb flieht er oft in die digitale Welt, denn dort kann ihm nichts Schlimmes passieren. Obwohl er selbst fast nie ein Bild von sich postet und auf Social Media auch nur wenig über sich Preis gibt, liebt er es ins Handy zu starren. Denn die Welt wirkt auch Instagram und Co. viel Schöner für ihn. Sobald er aber unter Menschen ist, denen er vertraut, legt er sein Smartphone weg und genießt auch mal die Realität.