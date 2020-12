Rebecca Mir (28) und Ehemann Massimo Sinató (40) werden zum ersten Mal Eltern. Schon länger gibt es Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft des Models.

Nun bestätigte das Paar die Baby-News offiziell via Instagram.

Rebecca Mir und Massimo Sinató werden Eltern

Fans sind sich schon lange sicher, dass die ehemalige GNTM-Teilnehmerin und Moderatorin Rebecca Mir schwanger ist. Bis vor kurzem dementierte die 28-Jährige die Schwangerschaftsgerüchte noch. Doch nun verkündete das Paar die Baby-News ganz offiziell mit einem süßen Foto auf Instagram. Darauf umarmt Massimo seine Frau und hält seine Hände dabei liebevoll auf ihrem bereits ziemlich runden Babybauch:

“Das schönste Geschenk auf Erden”

“Mommy & Daddy to be. Danke, an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden #pregnant”, schreibt die 28-Jährigen auf ihrem Instagram-Account unter dem Schnappschuss und bestätigt damit, dass sie ein Baby erwartet. Und auch Massimo teilte das Foto auf seinem Account. Zahlreiche Fans gratulieren den beiden, darunter auch prominente Kollegen wie etwa die Neo-Mama Lena Gercke oder Model und Moderatorin Sylvie Meis.

Das Paar lernte sich 2012 am Set von “Let’s Dance” kennen und lieben. Dort war Massimo Rebeccas Tanzpartner. Seit 2015 sind die beiden verheiratet.