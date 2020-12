Großbritannien will bereits am Dienstag mit den ersten Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Oberste Priorität hätten dabei die über 80-Jährigen und Mitarbeiter des Gesundheitssystems sowie das Personal und die Bewohner von Pflegeheimen.

Das teilte die Regierung in London am Sonntag mit.

Großbritannien: Erste Impfungen bereits am Dienstag

Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer solle zunächst in Krankenhäusern verfügbar sein, bevor man Vorräte an Arztpraxen verteilt. Es wird erwartet, dass innerhalb der ersten Woche etwa 800.000 Impfdosen zur Verfügung stehen. Insgesamt hat Großbritannien bei den beiden Unternehmen 40 Millionen Dosen bestellt – genug um bei der erforderlichen Zweifachdosierung 20 Millionen Menschen in dem 67 Millionen Einwohner zählenden Land zu impfen. Großbritannien hatte am Mittwoch (2. Dezember) als weltweit erstes Land den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer zugelassen.

Pfizer beantragt Notfallzulassung in Indien

Unterdessen hat der US-Pharmakonzern Pfizer Medienberichten zufolge in Indien eine Notfallzulassung für seinen Impfstoff beantragt. Ein entsprechendes Schreiben sei bei der Arzneiaufsicht DCGI eingegangen, berichtet CNN-News 18 unter Berufung auf Regierungskreise. Damit wäre Pfizer der erste Pharmakonzern, der in dem Land mit den weltweit zweithöchsten Infektionszahlen einen solchen Antrag stellt. Eine Bestätigung für den Bericht war laut der Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht zu erhalten.

(Quelle: Reuters)