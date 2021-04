Im Reddit-Thread “Girls who have slept with rock stars; How was it? What was your perception of the person afterwards? What did your friends and family think (if you told them)? etc.” geben Groupies oder ihre Bekannten im Schutze der Anonymität des Internets die absurdesten Sex-Geschichten mit (Rock-)Stars zum Besten.

Ob diese Ergüsse auch wirklich wahr sind, das wissen natürlich nur ihre ErzählerInnen. Lustig, schräg und zum Teil auch ziemlich beunruhigend sind sie aber allemal. Hier ein kleiner Vorgeschmack:

John Mayer