Manche Menschen können einfach nicht anders, als es auf einer Party nach der anderen krachen zu lassen. Ihr Motto ist: Die Nacht zum Tag machen und das so oft es eben geht. Sie tanzen die ganze Nacht hindurch und sind richtige Stimmungskanonen. Und das liegt zum Teil auch an ihrem Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen lassen einfach keine Party aus.

Widder

Ein Sternzeichen, das am Wochenende garantiert auf der Tanzfläche im Club anzutreffen ist, ist der Widder. „Party“ ist sein zweiter Vorname. Abdancen und Feiern gehören für ihn einfach zum Leben dazu. Er steckt alle um sich herum mit seiner guten Partystimmung an. Und kaum versieht man sich, hat der Widder schon die nächste Shot-Runde bestellt. Aber Vorsicht: Denn manchmal verleitet der Widder einen dazu, ein paar Drinks zu viel zu trinken.

Zwillinge

Der Zwilling schafft es mit seinem Humor und seiner positiven Ausstrahlung jede Feier aufzupeppen. Denn er hat immer das richtige Trinkspiel oder Gesprächsthema parat, um die Leute um sich herum mit seiner guten Laune anzustecken. Zwillinge spüren ganz genau, wie sie die Partygäste dazu bringen, ihre Hemmungen fallen zu lassen.

Löwe

Der Löwe macht einfach aus jeder Situation etwas Lustiges. Er ist ein richtiger Entertainer und weiß wie man Menschen in seinen Bann zieht. Dafür sorgt seine enorme Energie, die einfach kein Ende zu haben scheint. Der Löwe steht unheimlich gerne im Mittelpunkt und erzählt die wildesten Geschichten und lustigsten Witze. Mit dem Löwen wird die Partynacht auf jeden Fall ein einzigartiges Erlebnis mit vielen Lachanfällen.

Schütze

Für spontane Feiern und Abenteuer ist der Schütze immer zu haben. Aber mit ihm ist Vorsicht geboten! Denn man weiß nie, wohin der Abend mit einem Schützen führt. Mit ihm kommt es nämlich häufiger vor, dass eine Party ähnlich wie im Film „Hangover“ endet. Pläne werden mit dem Schützen schnell mal über Bord geworfen. Dann steht man schon mal mitten in der Nacht in einem Tattoostudio und lässt sich den Namen des/der Ex stechen.