Eigentlich hätte Elon Musk im Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp aussagen sollen. Doch seine Anwälte konnten dies noch rechtzeitig abwenden. Das alles hindert den Tesla-Chef allerdings nicht daran, seine Meinung zum Verleumdungsprozess via Twitter kundzutun.

Amber und der 50-Jährige sollen laut Johnny eine Affäre während ihrer Ehe gehabt haben.

Der Beweisführung im Verleumdungsprozess von Amber Heard und Johnny Depp ging am Freitag mit den Schlussplädoyers ihrer Anwälte nach mehreren Wochen nun schließlich zu Ende. Jetzt dürfen wir gespannt sein, denn im Laufe der nächsten Woche soll das Urteil verkündet werden. In der Zwischenzeit wird es aber nicht langweilig. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, sollte auch Elon Musk vor Gericht aussagen. Der Grund: Seine angebliche Beziehung mit der Schauspielerin. Dies wussten die Anwälte des SpaceX-Chefs jedoch zu verhindern. Wie wir Elon allerdings kennen, lässt er sich trotzdem nicht davon abhalten, seine Meinung auf Twitter zu verbreiten. Das gilt genauso für den Zivilprozess des ehemaligen Paares.

Der Tech-Mogul antwortete dafür auf einen Tweet des MIT-Wissenschaftlers Lex Fridman zum Prozess. Dieser kommentierte die juristischen Auseinandersetzungen zwischen den Schauspielern nämlich folgendermaßen: „Meine Erkenntnisse aus dem Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard: 1. Ruhm ist eine Höllendroge (für manche). 2. Die Fähigkeiten von Psychiatern und Anwälten unterscheiden sich drastisch. 3. Millionen von Menschen anzulügen ist etwas, wozu Menschen fähig sind. 4. Liebe kann chaotisch sein. 5. Mega-Pint Wein.“

Musk schrieb darauf nämlich: „Ich hoffe, dass die beiden alles hinter sich lassen. In ihren besten Zeiten sind sie beide unglaublich.“ Für den Tesla-Chef ungewöhnlich neutrale und zurückhaltende Worte.

