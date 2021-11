Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und damit einhergehend auch unsere Stimmung. Damit wir wieder ganz vorne mitmischen können, braucht unser Körper einfach etwas Nachhilfe in Sachen Energiezufuhr. Wir zeigen dir wie’s geht!

It’s Vitamin o’clock!

It’s Smoothie-time! Im Herbst kommen wir am Morgen kaum aus dem Bett, die Sommer-Energie, mit der wir tagtäglich unsere Smoothiebowls und Power Müslis gezaubert haben, ist futsch. Aber wir haben good news girls, die Orangen- und Wintergemüsezeit ist da. Saisonale Früchte und Gemüse strotzen nur so vor Vitaminen und lassen uns vorfreudig aus dem Bett springen! Denn rein in den Mixer mit dem guten Zeug und voilà, haben wir ein super gesundes Frühstück gezaubert, dass wir sogar on the go mitnehmen und somit viel Zeit sparen können!

Aufmerksamkeit für deine Haut

Gerade in der kühlen Jahreszeit fehlt es unserer Haut an Spannkraft und sie sieht schnell müde und matt aus. Mit der neuen Q10 Energy Pflegeserie von NIVEA versorgst du deine Haut mit den nötigen Vitaminen C + E und boostest sie nochmal so richtig mit kraftvollen Antioxidantien. So kannst du die Strahlkraft deiner Haut wieder aufladen. Dein Gesicht wird sich über die viele Aufmerksamkeit freuen uns es dir danken. Schon bald wird sich deine Haut erfrischt und belebt anfühlen, denn Müdigkeit und Fältchen waren gestern.

Bild: NIVEA Q10 Energy

Einfach mal auslüften

Sobald die Temperaturen sinken, drehen wir die Heizung auf! Denn wer friert bitte gerne? Die trockene Heizungsluft hat jedoch keinen sonderlich guten Einfluss auf unsere Haut und die Schleimhäute. Die trocknen dabei leider aus und fangen an zu kratzen. Daher solltest du mehrmals am Tag Stoßlüften und frischen Sauerstoff in dein Zuhause lassen. Für die ganz Motivierten unter euch: Eine große Spazierrunde am Tag stärkt das Immunsystem, macht glücklich und verleiht dir einen rosigen Teint!

Meditation und Sport gegen das Herbsttief

Wenn wir aufstehen ist es dunkel, wenn wir nach Hause kommen ist es dunkel. Das ist der Kalte-Jahreszeit-Teufelskreis und eine echt harte Probe, auf die uns der Herbst da stellt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns motivieren und uns nicht gleich bei Anbruch der Dunkelheit zuhause verkriechen. Nimm deine Trainingstasche schon mit ins Büro, sodass du am Heimweg noch im Yogastudio vorbeischauen kannst. Auch eine kurze Meditation direkt nach dem Aufstehen gibt dir Energie für den Tag!

Einfach mal gutgehen lassen

Wenn wir unsere tägliche Bewegungs- und Meditationseinheiten erledigt haben oder aber auch einfach dann, wenn uns danach ist, dann lassen wir es uns so richtig gutgehen! Manches Mal braucht unser Körper einfach mehr Zuneigung und Aufmerksamkeit und die wollen wir ihm natürlich nicht verwehren! Mit viel Schlaf, langen Wellnesseinheiten und leckerem Soulfood laden wir unsere Batterien auf. Gönn dir also deine Pausen und chill einfach mal einen Abend auf der Couch, denn morgen ist auch noch ein Tag!