Wovon wir im Sommer nicht genug bekommen können? Neben unzähligen Sonnentagen und Beachhair: Bronzer! Da kommt der neueste Summer-Beautytrend genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn Social Media ist gerade absolut heiß auf Latte-Make-up.

Worauf es bei dem bronzy Look ankommt und wie ihr ihn nach zaubert, verraten wir euch hier.

Latte-Make-up begleitet uns durch den Sommer

Ist es nicht herrlich? Das Gesicht ist sonnengebräunt und erstrahlt in einem natürlichen Glow, nachdem wir uns nach einem Tag am Strand für den Abend fertig machen. So oder so ähnlich muss wohl die Definition von vielen Beauty-Addicts lauten, wenn sie das Wort Sommer-Make-up hören. Dazu passend haben wir den perfekten Trend, der euren sommerlichen Look auf ein neues Level hebt. Macht euch bereit für Latte-Make-up, nachdem ganz Tiktok gerade verrückt ist.

Was genau das ist, fragt ihr euch? Ganz einfach: im Grunde geht es darum, einen warmen aber trotzdem strahlenden Teint zu kreieren, der dennoch natürlich ist. Der Name des Trends, der vollständig übrigens „Latte-Macchiato“-Look lautet, stammt von Influencerin Rachel Rigler. Auf Tiktok teilte sie ein Video, in dem sie auf den bronzy schimmernden Trend aufmerksam macht. „Das Make-up sorgt für warme, milchige und mühelose Vibes“, so Rigler.

Bild: Launchmetrics/Spotlight

Was das ganze, mal abgesehen von der Milch, mit Kaffee zu tun hat? Bei dem Look werden Augen, Wangen sowie Lippen in Nuancen geschminkt, die karamellige sowie bernsteinfarbene Töne in sich tragen. Ganz so, wie der Latte Macchiato in unseren Tassen.

So geht der Look

Das Video, indem dem Rachel über Latte-Make-up spricht, verzeichnet bisher mehr als 2,4 Millionen Aufrufe – und das aus gutem Grund. Denn der Look sorgt einfach instant für sommerliche Beach-Vibes.

Und so geht’s: für den natürlichen Look trägt Rachel zuerst einen Tinted Moisturizer auf, der kleine Unreinheiten abdeckt und für einen leicht gebräunten Teint sorgt. Den Part um ihre Nase lässt die Influencerin dabei bewusst aus. Denn laut Rachel entstehe dadurch die Illusion, dass man nahezu kein Make-up trägt. Anschließend trägt sie den Moisturizer auch auf ihren Augenbrauenknochen auf. Ihre Augenlider bedeckt sie mit einem dunkelbraunen, etwas schimmernden, liquid Eyeshadow und verblendet diesen dann mit einem Pinsel.

Mit einem etwas helleren, wärmeren Braunton aus einer Eyeshadow-Palette geht es anschließend weiter. In den Augeninnenwinkeln verteilt sie dann vorsichtig etwas goldenen Schimmer, wodurch die Augen automatisch größer und frischer wirken. Mit einem Cream-Bronzer trägt sie Linien auf ihren Wangenknochen, ihrer seitlichen Stirn sowie ihrer Jawline auf – auch das verblendet sie wieder gut.

Wie euch mittlerweile bestimmt aufgefallen ist, wird hierfür auf Blush verzichtet. „Bei Latte-Make-up gibt es keine Farben“, so Rachel. Also taucht sie einen Pinsel in einen pudrigen Bronzer ein und geht damit nochmal über die genau die Stellen, auf denen sie vorher den Cream-Bronzer aufgetragen hat.

Zurück zu den Augen: hier trägt Rachel zwei unterschiedliche braune Eyeliner jeweils auf ihre Wasserlinie und unter ihrem unteren Wimpernkranz auf. Dann folgt noch eine dünn geschwungene Linie auf ihrem oberen Augenlid, bevor sie ein wenig Mascara aufträgt. Nicht zu viel, wie die Tiktokerin rät, denn dadurch wirkt der Look natürlicher.

Auch die Lippen spielen bei Latte-Make-up eine große Rolle. Dazu umrandet Rachel ihre Lippen mit einem nudefärbigen Lipliner und trägt anschließend ein transparentes Lipgloss auf. Wer möchte, kann hier natürlich auch zu einem Gloss oder Lippenstift in Brauntönen greifen.

Die schönsten Looks zum nachstylen

So, und wer jetzt Lust hat, den viralen Make-up-Trend auszuprobieren, für den haben wir hier noch ein bisschen Inspiration. Einige Influencerinnen zeigen vor, wie schön der Look aussehen kann.

Sommersprossen – egal ob natürlich oder aufgemalt – machen den Look perfekt:

Noch natürlicher ist der Trend mit brauner Mascara und ein paar Bronze-Highlights im Gesicht:

Oder wie wäre es mit Honey-Lips?

Produkte zum Nachshoppen: