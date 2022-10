Good News für alle Astronomiebegeisterten: Am 25. Oktober 2022 findet eine partielle Sonnenfinsternis statt. Auch hierzulande wird das Himmelsspektakel gut zu sehen sein. Wann und wie ihr die Finsternis beobachten könnt, erfahrt ihr hier.

Ganz wichtig: Wer das Ereignis beobachten will, sollte dies nur mit entsprechendem Schutz tun.

Was ist eine Sonnenfinsternis?

Am 25. Oktober wartet wiedermal ein ganz besonderes Himmelsereignis auf uns. Es kommt zu einer Sonnenfinsternis! Dieses Spektakel wird auch Eklipse genannt und es entsteht, indem die Sonne von der Erde aus gesehen durch den Mond teilweise oder ganz verdeckt wird. Eine Eklipse ist nur bei Neumond möglich und besonders selten. Dabei kann zwischen verschiedenen Varianten einer Sonnenfinsternis unterschieden werden.

Diese 4 Arten gibt es:

Totale Sonnenfinsternis: Bei einer totalen Eklipse wirkt der Mond größer als die Sonne und verdeckt sie zum Höhepunkt komplett. Für diese Zeit ist die Sonne von der Erde aus nicht mehr zu sehen.

Ringförmige Sonnenfinsternis: Bei einer ringförmigen Eklipse verdeckt der Mond die Sonne zwar komplett, wirkt aber kleiner. Deshalb ist außen ein Sonnenring um den Mond herum zu sehen.

Hybride Sonnenfinsternis: Eine hybride Eklipse ist eine Mischung aus einer totalen und einer ringförmigen Eklipse. An ihrem Höhepunkt verdeckt der Mond die Sonne komplett, davor und danach ist allerdings rundherum ein Sonnenring zu erkennen.

Partielle Sonnenfinsternis: Bei einer partiellen Eklipse verdeckt der Mond nur einen Teil der Sonne. Das muss nicht immer mittig sein.

Das erwartet uns am 25. Oktober

Letztere, also die partielle Sonnenfinsternis, erwartet uns nun am morgigen Dienstag. Das Himmelsereignis kann fast im gesamten europäischen Raum, im Westen Asiens und im Nordosten Afrikas beobachtet werden. Hierzulande beginnt die Sonnenfinsternis um ca. 11:12 Uhr. Gegen 12:12 Uhr schiebt sich dann der Neumond am weitesten vor die Sonne und erreicht somit den Höhepunkt. Nach rund zwei Stunden, um 13.20, ist das Himmelsschauspiel dann auch schon wieder vorbei. Die exakten Zeiten und der genaue Grad der Verfinsterung variieren natürlich von Ort zu Ort leicht.

Somit muss nur noch das Wetter mitspielen – laut aktuellen Prognosen sollte das am Dienstag aber die Beobachtung der Eklipse durchaus zulassen.

Schutzbrille nicht vergessen!

Die Finsternis darf man nur mit entsprechendem Schutz beobachten. Wer die Eklipse mit freiem Auge bestaunen will, braucht eine Sonnenfilterfolie. Diese speziellen Brillen aus Karton mit Schutzfolien gibt es bei Optikern oder Fachgeschäften für Astronomie für 3 bis 5 Euro zu kaufen. Expert:innen warnen davor, herkömmliche Sonnenbrillen oder Alternativen wie Rettungsdecken, CDs oder ähnliches zu verwenden. Nur spezielle Finsternisbrillen bieten entsprechenden Schutz.

Übrigens: wer das Ereignis verpasst, muss sich danach leider etwas länger gedulden, bis das nächste Mal die Chance kommt, ein solches Spektakel zu beobachten. Denn erst am 29. März 2025 wird wieder eine partielle Sonnenfinsternis in Österreich und Deutschland zu sehen sein.