In der dritten Folge von GNTM ging es langsam, aber doch voran! ENDLICH ist der Castingprozess beendet und für die Models geht es ins Fitting für die erste große Fashion-Show mit den Couture-Roben von Jasmin Erbas. Auf dem Laufsteg müssen sich die Models vor Heidi und Gastjuror Jean Paul Gaultier beweisen. Dabei kommt es jedoch zu dem einen oder anderen Hoppala …

Kuriose Momente, sowie Highlights zur gestrigen Folge, lest ihr hier.

Erste große Fashion-Show bei GNTM steht bevor

Am Ende der neuesten Folge von GNTM, beichtet Heidi, dass sie vor lauter Begeisterung viel zu viele Models in die nächste Runde geschickt hat. Daher hieß es in der gestrigen Folge für sieben Nachwuchsmodels nach einer knallharten Challenge wieder: Bye, bye – noch bevor die GNTM-Reise richtig begonnen hat. Für alle anderen Kandidat:innen heißt es danach: ab ins Fitting! Sie dürfen sich bei ihrer ersten großen Fashion-Show vor 200 Gästen mit den Couture-Roben von Designerin Jasmin Erbas beweisen. Puh, ENDLICH ist somit auch der Castingprozess completed, der sich über ganze drei Folgen zog und viele Fans langweilte.

#GNTM Wann kommen sie endlich aus diesem Gebäude raus? Ist mittlerweile die dritte Folge dort. pic.twitter.com/zLV2kBEQjA — . (@S1pKj) February 29, 2024

Während die ersten Kandidat:innen fleißig gefittet werden, steht auch schon das erste Drama an: Nuri ist unzufrieden mit den Klamotten der Designerin. Sie musste mehrere Looks anprobieren, bis der für sie „passende“ gefunden wurde. Nuri hat das Gefühl aufgrund ihrer Körperproportionen „nicht richtig zu sein“. Sie konnte ihre Tränen dabei nicht zurückhalten und suchte Trost bei den andere Bewerber:innen. Letztendlich fand die Haute-Couture-Designerin aber auch für sie das passende Outfit. Problem solved!

Zwischen Twin Power und Armins Lebensmotto

Szenenwechsel: die Zwillinge Julian und Luka halten wieder einmal einen Vortrag darüber, wie unzertrennlich und ähnlich sie sich eigentlich sind. Und das sorgt offenbar auch bei den Mitstreiter:innen für Verwirrung – unterscheiden kann sie bis jetzt nämlich noch keine:r. Niemand weiß so genau, wer Julian und wer tatsächlich Luka ist. Vielleicht kommt das ja noch in den kommenden Wochen. Na gut, ab zum nächsten Geschehen!

Während die Model-Anwärter:innen für ihren Runway-Auftritt gestylt werden, startet Flirt-Kandidat Armin einen Annäherungsversuch bei seiner Top-Kandidatin Jana. In seinem Einzelinterview verrät er uns dann sein Lebensmotto, das lautet: „I don’t chase, I attract“. Im nächsten Moment spotten wir ihn wieder neben Jana und werden Zeugen einer Reihe an Überhäufungen mit jeder Menge Komplimenten. Wie Jana zu den Flirtversuchen steht, bleibt abzuwarten. Armin verrät im Einzelinterview jedenfalls, dass seine Connection zu Jana eine „8/10“ sei. Eigentlich wäre das ganze schon irgendwie cute … wenn wir bei Love Island wären und nicht GNTM!

“I dont chase i attract“ aber jedes mal wenn Jana sich bewegt

er:#gntm pic.twitter.com/wSB1mq7z07 — Talkyoshi (@Talkyoshi2) February 29, 2024

Jana ist auf der Schleimspur von Armin ausgerutscht #gntm pic.twitter.com/jnYcXlzrik — viviön (@vivienmiten) February 29, 2024

Erste Spannungen zwischen den Kandidat:innen

Kurz bevor es mit der Runway Show losgeht, kommt es zu ersten Spannungen zwischen den Kandidat:innen. Als Mare mit ihrem transparenten Kleid und edler Schleppe noch ein letztes Mal vor dem Spiegel posieren will, steigt Fabienne ihr unabsichtlich auf den zarten Stoff und ein Stück davon zerreißt. Designerin Jasmin Erbas kann das Kleid leider nicht mehr retten und Mare muss mit dem gerissenen Teil auf den Catwalk. Halb so wild, wenn sich Fabienne zumindest entschuldigt hätte – doch von ihr kommt kein Mucks. Mare ist sauer, aber: the show must go on!

so jetzt aber mal rauf auf den laufsteg #gntm pic.twitter.com/jjNKcS9JuJ — sweetcheeks (@babycheekslarry) February 29, 2024

Dann ist es aber ENDLICH so weit: Die erste Fashion-Show startet und alle Models werden mit ihren glitzernden und transparenten Haute Couture Looks zum Line-up gebeten! Das First-Face am Catwalk ist Felix. Nacheinander begeben sich die Nachwuchsmodels auf den Laufsteg und werden dabei von Heidi Klum und Jean Paul Gaultier ganz genau unter die Lupe genommen. Während einige Kandidat:innen Heidi und ihren Gastjuroren mit ihrem Walk verzaubern können, wird die Show für manch andere zu einer ordentlichen Stolperpartie. Von wackeligen Beinen bis hin zu einem Sturz war gestern so ziemlich alles mit dabei. Lucas erwischt dann noch eine extra-Portion Pech: Er stolpert dermaßen, dass seine Hose hinten reißt. Whoopsy daisy!

Als die große Heidi kam mit ihrer Modelkraft, da hat Lucas sich in’s Hemd gemacht. Sogar Jasmin hält ihn für nen Psychopath weil er seine Hose *ratsch* zerrissen hat ✨ #gntm pic.twitter.com/ga9M2tWsJY — viviön (@vivienmiten) February 29, 2024

Next Stop: Teneriffa!

Bei der Entscheidung am Ende der Episode trifft es schließlich sieben Kandidat:innen für die der Traum von Germany’s Next Topmodel platzt. Darunter befindet sich auch Flugbegleiter Niklas, der von Heidi zufällig im Flugzeug gecastet wurde. „Hoffentlich fliegen wir bald mal wieder irgendwo hin!“ gibt die Model-Mama dem Purser auf dem Weg mit.

Für alle Kandidat:innen, die es in die nächste Runde geschafft haben, gibt es erfreuliche Nachrichten: Es geht nach Teneriffa! Dort erwartet die Kandidat:innen in der kommenden Woche auch schon ihr erstes Fotoshooting. Wir sind gespannt!

Die 19. Staffel von „GNTM“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.