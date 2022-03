Sandra Bullock zählt wohl zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Jetzt ist es für die 57-Jährige aber Zeit, eine Pause einzulegen. Das verriet sie gegenüber mehreren US-Medien.

Und auch den Grund dafür, warum sie vorerst keine Filme mehr drehen wird, nannte Bullock.

Sandra Bullock legt Schauspielpause ein

Wir kennen sie aus Kultfilmen wie „Speed, „Miss Undercover“ oder „Ein Chef zum Verlieben“. Und auch in den vergangenen Jahren hat Sandra Bullock mit Blockbustern wie „Gravity“ oder „Bird Box“ für Begeisterung gesorgt. Doch nach einer fast 30-jährigen Karriere ist es für die Schauspielerin nun an der Zeit, sich auf unbestimmte Zeit von dem Business zurückzuziehen.

Das verriet die 57-Jährige jetzt in einem Interview mit Entertainment Tonight. Sie wisse noch nicht, wie lange ihre Schauspielpause andauern wird. Sie müsse sich aber jedenfalls an einem Ort aufhalten,“der mich am glücklichsten macht“. Und dieser Ort sei in ihrem Zuhause bei ihren beiden Kindern Louis und Laila.

„Ich nehme meinen Job sehr ernst, wenn ich auf der Arbeit bin“, so Bullock. Während Dreharbeiten stehe sie 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche dafür bereit. Damit ist jetzt aber erstmal Schluss! Denn ab sofort wolle sie lieber für eine Weile „24/7 bei meinen Babys und meiner Familie“ sein.

Pause über mehrere Jahre?

Auch auf der Kultur-Konferenz „South by Southwest“ in Texas hat Bullock kürzlich darüber gesprochen, in Zukunft mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu wollen. Während einer Fragerunde mit dem Publikum hat die Schauspielerin, die außerdem als Produzentin tätig ist, angedeutet, dass ihre Pause auch mehrere Jahre dauern könnte. Vermutlich bis ihre zwölf- und zehn-jährigen Kinder im Teenageralter sind.

Doch bevor wir uns von Bullock am Bildschirm verabschieden, bekommen wir noch zwei Gelegenheiten, die 57-Jährige zu sehen. Am 21. April 2022 startet der Film „The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt“ in den Kinos. Darin ist sie gemeinsam mit Daniel Radcliffe und Channing Tatum zu sehen. Und auch im Sommer feiert ein Film mit Bullock Premiere! „Bullet Train“, den sie gemeinsam mit Brad Pitt gedreht hat, kommt am 14. Juli 2022 in die deutschsprachigen Kinos.