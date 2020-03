Vertrauen und Ehrlichkeit sind wohl zwei der wichtigsten Dinge in einer Beziehung. Und leider auch oft der Grund, warum Partnerschaften scheitern. Denn nicht jeder schreibt diese Dinge groß und hält sich daran. Oft gehen Menschen fremd und sind untreu.

Besonders diese drei Sternzeichen zählen zu den untreusten.

Wassermann

Einerseits ist der Wassermann ein unglaublich emotionales Sternzeichen, das zu aufrichtiger und inniger Liebe fähig ist. Auf der anderen Seite liebt er jedoch auch seine Freiheit und braucht das Abenteuer. Genau deshalb fällt es ihm schwer, sich auf einen Partner einzulassen und neigt leider dazu untreu zu sein. Sobald sich der Wassermann eingeengt fühlt oder sich in der Beziehung langweilt, sucht er einen Ausweg, indem er fremdgeht.

Schütze

Leider zählen auch Schützen zu den Sternzeichen, die oft untreu sind. Denn wie der Wassermann, liebt auch dieses Sternzeichen seine Freiheit und braucht viel Abwechslung. Zudem gelten Schützen oft als Menschen, die ständig auf der Suche nach Aufmerksamkeit und Anerkennung sind. Sie brauchen viel Bestätigung von anderen, da reicht die des Partners alleine nicht. Deshalb ist Untreue leider oft vorprogrammiert.

Zwilling

Zwillinge sind sehr gesellige Menschen, die extrem gut darin sind, neue Menschen kennenzulernen. Sie sind unglaublich kommunikativ und lieben es offene Gespräche zu führen – auch, wenn sie jemanden noch nicht so gut kennen. Vor allem, weil sie ihr Herz so auf der Zunge tragen, passiert es schnell mal, dass aus einer neuen Bekanntschaft mehr wird, als nur ein nettes Gespräch. Denn leider vergessen vergebene Zwillinge dann auch oft, dass sie eigentlich in einer Beziehung sind.