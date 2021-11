Sie hat es endlich getan: Kim Kardashian ist auf TikTok! Dabei bekommt sie prominente Unterstützung von ihrer achtjährigen Tochter North West. Zu sehen gibt’s zuckersüßen Mutter-Tochter-Content, der von einem Spa-Day bis zu lustigen Tanz-Einlagen reicht.

Wir fragen uns: Wer hat hier wen dazu überredet, sich endlich einen TikTok-Account zuzulegen?

Kim Kardashian und North sind auf TikTok

Was vor etlichen (wirklich etlichen) Jahren MySpace und vor kurzem noch Snapchat war, ist heute TikTok: Ein soziales Netzwerk, auf dem man Stunden seines Lebens verbringt. Mittlerweile haben auch unzählige Superstars einen Account. Ed Sheeran, Taylor Swift und Shawn Mendes sind nur ein paar Beispiele. Langsam aber sicher kommen auch die Kardashian-Jenners auf den Geschmack! Denn Kim und Töchterchen North haben sich jetzt einen gemeinsamen Account zugelegt.

An Thanksgiving, einem der wohl größten Feiertagen in den USA, gab das Mutter-Tochter-Duo sein Debüt auf der Plattform. Bisher gibt es schon etliche Videos, auf denen man die beiden sieht, wie sie Spaß haben. Das erste Video, das Kim hochgeladen hat, zeigt sie mit der achtjährigen North bei einem Spa-Day. Nagellack und Gesichtsmasken dürfen da natürlich nicht fehlen!

Dann folgen noch Videos der beiden beim Golfen (wenn man das Kind von Kim Kardashian ist, verbringt man seine Zeit eben auf einem Golfplatz) und beim Shoppen. Eines der Videos unterlegt Kim sogar mit einem Song ihres Noch-Ehemannes Kanye „Ye“ West!

Tanzeinlagen zu Adele

Die beiden scheinen sich gerade auf TikTok auszutoben, denn sie posten, was das Zeug hält. Darunter auch ein Clip, in dem Kim und North zu Adeles neuem Song „Easy On Me“ tanzen (jap, zu dem Song kann man anscheinend auch tanzen…). Süß sieht es aber allemal aus!

Aber North beweist auch, dass sie ebenso das Zeug zur Allein-Unterhalterin hat. Denn in einem der Videos präsentiert sie ihren Fans ihre Hutsammlung:

Wer sich gefragt hat, wie es im Hause Kardashian zu Weihnachten aussieht, wird auch nicht enttäuscht! Denn auch diesen (etwas wackeligen) Einblick gewähren uns die beiden.

Ach und da wäre noch unser Lieblingsvideo: North trifft auf Penelope, die Tochter Kourtney Kardashian. Die beiden tanzen dabei ausgelassen zu einem Katy-Perry-Song!