Das ist wohl eine Überraschung, mit der ein Priester eigentlich nicht rechnet. Bei einer Taufe in New York wurde ein Priester nämlich während des heiligen Sakraments von seinem Baby-Täufling angepinkelt.

Der Vorfall sorgte für große Erheiterung bei den anwesenden Gästen.

Priester bei Taufe angepinkelt

Derzeit geht auf Instagram ein Video einer Taufe in New York viral. Normalerweise wird bei der Taufe ein Mensch in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Dabei wird der Kopf des Täuflings mit Wasser begossen. Ein sieben Monate altes Baby sorgte dabei allerdings für besondere Erheiterung der Tauf-Gäste. Denn während der Priester dem kleinen Baby namens Jonathan das Wasser über den Kopf schütten möchte, wird er dabei selbst unerwartet nass. Der kleine Jonathan konnte es offenbar nicht mehr zurückhalten, und pinkelte im feierlichsten Moment den Priester an.

Dieser nimmt es allerdings mit Humor und sagt, er habe den Strahl gespürt. Die Tauf-Gäste können sich vor Lachen nicht mehr halten, wie auf dem Video deutlich zu sehen ist. Auch die Eltern können nicht anders, als über den Vorfall ihres Kindes zu lachen. Dieser Tag wird wohl allen Anwesenden im Gedächtnis bleiben – aber seht am besten selbst: