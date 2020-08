Mal nicht weiterzuwissen oder nicht auf jede Frage, die beste Antwort zu haben, ist keine Tragödie. Denn, Kreativität und Einfallsreichtum können da weiterhelfen. Besonders einfach ist es aber, wenn man diese Fähigkeiten bereits angeboren hat. So wie diese Sternzeichen.

Sie finden auch bei den kniffligsten Aufgaben eine Lösung und haben stets die besten Ideen.

Wassermann

Der Wassermann gibt nicht so schnell auf. Denn, sollte sich in seinem Leben einmal eine Herausforderung entgegenstellen, weiß er immer, was zu tun ist und findet sogar in den aussichtslosesten Situationen einen Weg aus der Klemme. Sein großer Einfallsreichtum hilft ihm sehr oft im Leben und bewahrt ihn vor persönlichen Unannehmlichkeiten.

Fische

Auch dieses Sternzeichen hat die Kreativität im Blut und lässt sich jeden Tag, etwas Neues einfallen, um dem tristen Alltag für ein paar Stunden zu entfliehen. Mit Fischen als Freunde wird es also nicht so schnell langweilig. Zudem sind Fische sehr verträumt, weshalb sie häufig mit dem verrücktesten Ideen um die Ecke kommen.

Jungfrau

Die Jungfrau muss ständig beschäftigt sein. Bevor sie Löcher in die Wand starrt, vertreibt sie sich lieber mit irgendeinem Blödsinn die Zeit. Aber auch bei Problemen, weiß sie sich zu helfen. So nutzt sie ihre einfallsreiche Art dabei, um das “Worst-Case”-Szenario zu verhindern.