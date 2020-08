Gerade in der Anfangsphase einer Beziehung schwebt man auf Wolke Sieben. Manche Paare schaffen es sogar die Honeymoon-Phase für sehr lange Zeit zu erhalten.

Doch kann es sein, dass eine Beziehung zu gut läuft?

Wir sind glücklich: Kann da was nicht stimmen?

Eine glückliche Beziehung ist genau das, was wir alle doch haben möchten. Wieso sonst sollte man sein Single-Leben aufgeben? Für Streit und Unzufriedenheit wohl eher nicht. Deswegen ist es umso schöner, wenn eine Liebesbeziehung reibungslos läuft. Man versteht sich, man kann gar nicht aufhören miteinander zu lachen und man ist einfach rundum glücklich. Doch wie der Mensch so ist, schleicht sich selbst bei vollkommener Glückseligkeit oft der Gedanke ein, dass das gar nicht stimmen kann. Immerhin läuft das Leben nun Mal nicht reibungslos.

Doch gibt es so etwas wie eine zu glückliche Beziehung überhaupt? Muss es immer Reibungspunkte und Streitereien geben? Zu einer stabilen Paarbeziehung gehören Konflikte nun einmal dazu. Oder nicht?

Streit ist wichtig

Wenn zwei Menschen eine lange Zeit miteinander verbringen, stößt man irgendwann an einen Punkt, in dem man sich nicht zu hundert Prozent einig ist. Und das kann nicht nur zu Diskussionen, sondern auch zu richtig heftigen Streits führen. Diese Auseinandersetzungen sind aber auch wichtig, um sich selbst und seinen Partner nicht nur besser kennenzulernen, sondern auch um seinem Ärger Luft zu machen. Denn wer alles in sich hineinfrisst, explodiert irgendwann.

Und dann kann einer stets glücklichen Beziehung plötzlich ganz schnell ein Ende gesetzt werden. Ohne, dass man damit gerechnet hat. Oft ist dann ein Partner komplett überrascht, dass es zur Trennung kommt. Immerhin hat man nie gestritten und man war doch immer glücklich. Sich hin und wieder zu streiten, kann also die Beziehung retten. Eine vermeintlich durchgehend glückliche Beziehung kann auch daran liegen, dass ein Partner konfliktscheu ist und unangenehmen Gesprächen lieber aus dem Weg geht. Irgendwann reicht es ihm dann und er zieht einen abrupten Schlussstrich. Der andere Partner ist dabei völlig überrascht und weiß nicht, wieso aus dem nichts plötzlich die Trennung kommt.

Gibt es eine zu glückliche Beziehung?

Eine Beziehung kann also sehr wohl zu gut laufen, und zwar genau dann, wenn sie eigentlich gar nicht so glücklich ist, wie sie scheint. Wenn den Konflikten aus dem Weg gegangen wird, dann läuft man Gefahr, dass sie einen irgendwann einholen. Wenn man aber einfach keine Reibungspunkte mit seinem Partner hat und ununterbrochen auf Wolke Sieben schwebt, bedeutet das nicht gleich, dass man sein Glück hinterfragen sollte.