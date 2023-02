Der 14. Februar ist für viele dazu da, um die Liebe gebührend zu feiern. Für einige Sternzeichen wird der Valentinstag in diesem Jahr auch besonders schön und alles andere als ein Reinfall.

Wer sich auf einen besonders schönen Tag freuen kann, lest ihr hier.

Widder

Auch wenn es der Widder nicht ganz so gerne zugibt, bedeutet ihm der Valentinstag insgeheim doch sehr viel. Zumindest, die romantischen Gesten, die damit verbunden sind. In den letzten Jahren hatte er jedoch immer zu hohe Erwartungen und wurde dann schnell mal enttäuscht. Doch 2023 ist alles anders! Auf vergebene Widder wartet heute nämlich eine zuckersüße Überraschung, von der sie noch sehr lange schwärmen werden. Alles, was sie dafür tun müssen, ist, sich zurückzulehnen, ihrer besseren Hälfte vertrauen und einfach nur genießen.

Waage

Single-Waagen freuen sich eigentlich schon das ganze Jahr über auf den 14. Februar. Denn sie wissen ganz genau, dass dieser Tag nur ihnen gehört. Denn sämtliche Personen im Freundeskreis sind an diesem Tag mit ihren Partner:innen unterwegs und niemand kommt auf die Idee, anzurufen oder nach einem Treffen zu fragen. Herrlich für das Sternzeichen! Denn es kann den Valentinstag nutzen, um das zu tun, was immer ihm gefällt – und zwar ganz für sich alleine. Sich selbst etwas zu gönnen, steht dabei ganz oben auf der Liste des Tierkreiszeichens.

Skorpion

Leidenschaft wird beim Skorpion großgeschrieben. Deshalb wird am Valentinstag auch gefeiert, was das Zeug hält. Die Single-Sternzeichen dagegen haben oft große Mühe, ihre Enttäuschung zu verbergen, wenn sie den 14. Februar alleine verbringen müssen. In diesem Jahr gibt es aber keinen Grund zum Schmollen! Denn Skorpione werden den Abend mit einer Person verbringen, die sich bereits länger in ihrem Umfeld befindet und nun endlich den Mut findet, das zu sagen, was sie wirklich fühlt. Ein schöneres Ende für diesen Tag könnte sich der Skorpion nicht wünschen.