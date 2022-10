Die Schlagzeilen rund um die Netflix-Serie „Dahmer“ wollen einfach nicht abreißen. Nach vielen Kontroversen folgt nun der nächste Aufreger. Offenbar wollten sich viele Zuschauer:innen von der True-Crime-Serie zu einem Halloween-Kostüm inspirieren lassen. Das stößt vielen sauer auf. Der Onlinehändler Ebay reagierte jetzt auf die Kritik.

Alle Jeffrey-Dahmer-Kostüme sollen von der Plattform entfernt werden.

Mit „Dahmer – Monster“ ist „American Horror Story“-Schöpfer Ryan Murphy mal wieder ein echter True-Crime-Hit gelungen. Die Serie rund um den Serienkiller Jeffrey Dahmer schaffte es binnen kürzester Zeit an die Spitze der Netflix-Charts. Der große Erfolg ist aber auch mit zahlreicher Kritik verbunden. So meldeten sich nach der Veröffentlichung Angehörige der Opfer zu Wort und kritisierten die Macher. Die Szenen auf Netflix zu sehen, sei für sie retraumatisierend. Außerdem sorgte eine verstörende TikTok-Challenge für Unmut im Netz. Jetzt gibt es wieder Kritik, allerdings nicht an Netflix. Diesmal richtete sich der Unmut gegen Ebay. Dass auf der Plattform Jeffrey-Dahmer-Kostüme zu finden sind, stößt vielen sauer auf.

Die Verkaufsplattform hat daher nun reagiert. Ebay teilt jetzt gegenüber dem US-Online-Portal „TMZ“ mit, dass die Richtlinien des Unternehmens es verbieten, Produkte anzubieten, die Hass, Gewalt oder kriminelle Aktivitäten glorifizieren. Deshalb habe man die Produkte entfernt. Ebay kontrolliere konstant das Angebot auf Verstöße gegen die Richtlinien.

Brillen, Shirts, Perücken und ähnliche Artikel, die an Dahmer erinnern, tauchten erstmals kurz nach dem Erscheinen der Netflix-Serie Ende September bei eBay auf. Und je näher Halloween rückte, desto stärker wurde die Nachfrage. Es entwickelte sich ein echter Kostüm-Trend, und auch auf TikTok findet man immer mehr junge Menschen, die sich als Serienkiller verkleiden.

Das sorgte bei vielen Usern für großen Unmut. Sie warfen Verkäufern und Käufern unter anderem vor, taktlos und gefühllos zu sein sowie einen Mörder und seine Taten zu verherrlichen. „Sich an Halloween als Dahmer zu verkleiden ist kein Kostüm“, schreibt beispielsweise eine Twitter-Userin. „Ihr verherrlicht seine Morde. Wenn ihr das für harmlos haltet, dann sagt es den Familien der Opfer. Das ist keine Meinung, das ist eine Tatsache.“ Zu dem Post teilt sie Fotos der 16 bekannten Opfer von Dahmer.

Dressing up as Dahmer for Halloween is NOT a costume! You are glorifying his murders. If you believe it's harmless tell it to these victims' families who've lost. It is NOT an opinion it is a FACT! pic.twitter.com/17vRWkIaNC