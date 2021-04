Es ist Ostern und der Frühling hat viele Überraschungen parat. Manche Menschen werden sich an diesem Wochenende über etwas Neues in ihrem Leben freuen.

Auf diese drei Sternzeichen wartet zu Ostern eine große Überraschung:

Steinbock

Schluss mit der schlechten Laune! Zu Ostern wirst du endlich wieder deine positive Energie zurückgewinnen und ein wunderschönes Wochenende haben. Außerdem wartet eine große Überraschung auf dieses Sternzeichen. Auch die bringt wieder viel Lebensfreude in das Leben des Steinbocks. Denn nicht nur der Osterkorb wird voller süßer Geschenke sein, auch die Familie bringt eine positive Überraschung. Und dieses Sternzeichen wird sich sehr darüber freuen.

Fische

Fische haben eine schwere Zeit hinter sich. Deshalb freuen sie sich auf ein entspanntes Wochenende und ein schönes Osterfest. Und es wird auch eine große Überraschung auf das Sternzeichen warten. Denn der Osterhase bringt Fischen eine neue Karrierechance. Natürlich stellt ihn das auch vor eine große Entscheidung und er muss sich seinen nächsten Schritt gut überlegen. Aber wofür er sich auch entscheidet, dieses Sternzeichen wird wieder neue Lebensenergie daraus schöpfen.

Krebs

Auf den Krebs wartet zu Ostern eine Überraschung in Sachen Liebe. Die letzte Zeit war für dieses Sternzeichen nicht leicht und er hat vor allem in seinem Privatleben viel durchmachen müssen. Doch das ändert sich an diesem Wochenende. Der Schwarm meldet sich endlich wieder, die Beziehung erlebt wieder frischen Wind oder es kommt ein neuer Verehrer in dein Leben. Was auch immer passiert, der Krebs sollte aber nichts überstürzen und sich seiner Entscheidung zuerst bewusst machen, bevor er sie trifft.