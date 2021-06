Am 10. Juni kommt es zu weiteren Lockerungen in ganz Österreich. Die Sperrstunde wird auf 24 Uhr ausgeweitet und der einzuhaltende Mindestabstand halbiert. Die neuen Maßnahmen wurden vom Gesundheitsministerium bereits erlassen.

Wir geben einen Überblick.

Weitere Lockerungen für Gastro und Co.

Ab dem 10. Juni geht Österreich weiter einen Schritt in Richtung Normalität. Nach den Öffnungen am 19. Mai kommen jetzt weitere Lockerungen in Gastronomie und bei Veranstaltungen. Das Gesundheitsministerium hat die neuen Lockerungen bereits erlassen, die ab Donnerstag (10. Juni) gelten werden.

Diese Lockerungen gelten ab 10. Juni:

Sperrstunde: Ab dem 10. Juni wird die Sperrstunde in ganz Österreich auf 24 Uhr ausgeweitet. Das gilt für die Gastronomie und Hotellerie. Allerdings werden wir auf die Öffnung von Clubs und Nachtlokalen noch bis Juli warten müssen.





Ab dem 10. Juni wird die Sperrstunde in ganz Österreich auf 24 Uhr ausgeweitet. Das gilt für die Gastronomie und Hotellerie. Allerdings werden wir auf die Öffnung von Clubs und Nachtlokalen noch bis Juli warten müssen. Gastronomie: In der Gastro wird die Anzahl der Personen pro Tisch geändert. Indoor sind maximal acht Erwachsene, Outdoor 16 Erwachsene pro Tisch erlaubt. Lockerungen bei der Maskenpflicht gibt es noch nicht. Kellner müssen außerdem auch im Freien weiter Maske tragen.





In der Gastro wird die Anzahl der Personen pro Tisch geändert. Indoor sind maximal acht Erwachsene, Outdoor 16 Erwachsene pro Tisch erlaubt. Lockerungen bei der Maskenpflicht gibt es noch nicht. Kellner müssen außerdem auch im Freien weiter Maske tragen. Die Quadratmeter-Regel wird halbiert. Im Handel und in Museen sind künftig pro Kunde nur noch zehn Quadratmeter Fläche nötig. Bisher galten 20 Quadratmeter pro Kunde.





wird halbiert. Im Handel und in Museen sind künftig pro Kunde nur noch zehn Quadratmeter Fläche nötig. Bisher galten 20 Quadratmeter pro Kunde. Mindestabstand: Auch der Mindestabstand wird ab 10. Juni halbiert. Künftig muss nur noch ein Abstand von einem Meter eingehalten werden.





Auch der Mindestabstand wird ab 10. Juni halbiert. Künftig muss nur noch ein Abstand von einem Meter eingehalten werden. Veranstaltungen: Auch die Maskenpflicht bei Outdoor-Veranstaltungen fällt ab dem 10. Juni. Die 3-G-Regel als Eintrittsnachweis gilt allerdings nach wie vor und Indoor sind auch weiterhin Masken verpflichten.

3-G-Regel als Eintrittsnachweis

Die 3-G-Regel bleibt als Eintrittskarte für die Gastronomie, den Friseur oder Freizeiteinrichtungen weiter aufrecht. Dafür gelten (behördlich dokumentierte) Selbsttests, ein Test bei einer der Teststraßen oder PCR-Tests, eine ärztliche Bestätigung über eine in den vergangenen sechs Monaten erfolgte und überstandene Infektion oder ein Nachweis über eine Impfung, die mindestens 22 Tage her ist. Seit dem 19. Mai sind Gastronomie und Hotellerie wieder weitgehend geöffnet und auch Veranstaltungen wieder erlaubt.

Diese Regeln gelten seit dem 19. Mai in Österreich: